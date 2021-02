¿Sabes qué le pasan a tu cuerpo cuando dejas de comer azúcar?

Actualmente, se ha podido demostrar cómo su ingesta puede disminuir a largo plazo la calidad de vida. / Foto: Google

El azúcar es una de las sustancias más consumidas en todo el mundo, y a la par, también representa una de las más peligrosas para la salud. Actualmente, se ha podido demostrar cómo su ingesta puede disminuir a largo plazo la calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere disminuir el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total, lo que equivale a no más de 50 gramos de azúcar durante un día (10-12 cucharaditas) para un adulto promedio sano.

Especialistas señalan que es natural y común tener antojos de alimentos dulces de vez en cuando. Sin embargo, cuando se consumen grandes cantidades de azúcar en la dieta, se incrementa el riesgo de subir de peso, tener niveles altos de triglicéridos, mala nutrición, caries dentales, entre otros problemas.

El consumir azúcar en exceso es peligroso para la salud, se relaciona con ciertas enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, pero también es importante para nuestro organismo ya que brinda la energía necesaria para realizar nuestras actividades.

Lee también: ¿Conoces la diferencia entre una piel seca y una piel deshidratada?

Beneficios para el organismo

Mejorará el aspecto de la piel

El azúcar puede ser el causante de las arrugas y otras líneas de expresión en el rostro, pues provoca glicación, un proceso en el que las moléculas de azúcar se adhieren al colágeno y elastina de la piel y las deforma.

Peso saludable

Consumir azúcar puede provocar que una persona caiga en antojos y no pueda detenerse, sin embargo, al reducir la cantidad de azúcar también se detienen las ganas de "picar" entre comidas o elegir productos ricos en azúcares.

Protege el corazón

No comer azúcar en exceso protegerá la salud de tu corazón, ya que favorece el balance de oxígeno evitando problemas cardiovasculares.

Mejora la salud del hígado

El exceso de glucosa y fructosa se convierte en grasa corporal, la cual puede provocar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, si no comes azúcar ayudarás a la salud de tu hígado.

Beneficia el sistema digestivo

Eliminar el azúcar de tu dieta diaria beneficia el proceso de digestión y la absorción de los nutrientes. "Esto va a favorecer a las bacterias buenas del intestino: ya que cuando se consume azúcar se favorece a las bacterias malas".

Tampoco se trata de no comer azúcar de ningún tipo, eso sería inviable porque nuestro cuerpo necesita poder saciar los antojos de dulce. La cuestión es mejorar la salud pero sin sufrir por ello. Por eso, benefíciate de los azúcares naturales de las frutas. Te calmará la necesidad de tomar algo dulce y al menos no te aportará calorías vacías, si no vitaminas y nutrientes beneficiosos para el cuerpo.