¿Por que amanezco con la boca seca y amarga?

Despertarse con la necesidad de lavarnos los dientes puede ser algo común, pero si a eso le agregas que, si despiertas con la boca seca y amarga que difícilmente se quita, puede convertirse en una señal de preocupación. De hecho, podrías tener esta grave enfermedad.

La saliva es un líquido que destruye las bacterias que causan el sabor amargo, reseco e incluso el mal aliento. Durante la noche, la zona bucal descansa y la saliva disminuye, por lo que ese sabor desagradable puede aparecer de manera leve.

Y es que, aunque la sensación pueda existir sin tener ningún trasfondo, cuando es tan desagradable, que ni tomando uno o más vasos de agua se puede quitar, puede ser signo de algún problema de salud que amerita atención médica.

De acuerdo al sitio especializado en la salud Medline Plus, la sensación de boca seca, llamado xerostomía, se presenta cuando no se produce suficiente saliva en la boca, muy característico en la etapa del envejecimiento, o que aportan las radioterapias o quimioterapias. No obstante, hay otros factores que lo propician, y que pueden indicar algún problema de salud.

La xerostomía es el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales.

Sin embargo, existen otros factores que pueden causar una boca amarga cada mañana y, en algunos casos, convertirse en una primera reacción a enfermedades más comprometedoras:

Hepatitis, cirrosis o hígado graso

Cuando el hígado deja de funcionar correctamente, se acumulan grandes cantidades de amoniaco dentro del cuerpo, que generalmente se desechan a través de la orina o el sudor. Sin embargo, también se presenta un sabor amargo o resequedad en la boca, que puede indicar que algo pasa con este órgano.

Diabetes

La sequedad y el sabor amargo en la boca en pacientes con Diabetes se deben al efecto de algunos medicamentos, o a los altos niveles de glucosa, la mala hidratación o bien, si tienen el hábito de fumar.

Sinusitis

La mucosidad contiene elementos que favorecen a las bacterias en la boca, generando infecciones, por lo que se pueden presentar estos síntomas.

VIH/SIDA

Los pacientes con VIH/SIDA suelen presentar diversos problemas bucales, debido a sus bajas defensas, como sequedad crónica, aftas bucales, caries, gingivitis, periodontitis.

Otros factores que pueden propiciar la sensación de boca seca o amarga al despertarse son hábitos como el fumar, sin embargo, esta sensación puede durar unas horas o minutos, pero se quita al ingerir algún alimento o líquidos, o bien, cepillarse los dientes.