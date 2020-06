Atento a estas señales: Tu cuerpo está pidiendo intercambiar fluidos

Lejos del placer, esta práctica es una necesidad para el cuerpo, salud y mente / Foto: Twitter

En ocasiones, factores como el estrés, la carga de trabajo, el cansancio o la falta de tiempo, provocan que nos olvidemos o dejemos de lado un área muy importante en la vida del ser humano, las relaciones íntimas. Lejos del placer, esta práctica es una necesidad para el cuerpo, salud y mente. Por eso, te diremos la forma en la que tu cuerpo te pide tener relaciones.

Así, como lo lees. Existen diversas señales que indican que tu cuerpo, y quizás tu mente, necesita un momento de placer y relax que otorgan las relaciones íntimas, por lo que es necesario tener la mente abierta a estas señales, y claro, satisfacerlo con lo que pide.

Entre las bondades que las relaciones ofrecen a nuestra salud están las siguientes: activa el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial, y mejora la salud cardiovascular. Por otro lado, ayuda a liberar endorfinas y oxitocina, y es un excelente analgésico, capaz de aliviar diversos dolores.

Insomnio

La falta de sueño sin motivo aparente, normalmente puede deberse a falta de intimidad, pues esta carencia ocasiona que no se libere oxitocina, que juega un papel muy importante en la calidad del sueño. Y no dormir bien desencadena otros problemas, como la falta de concentración, irritación, y no reaccionar a diversos reflejos.

Migraña

¿Te duele la cabeza y no sabes por qué?. Quizás la falta de actividad íntima sea el motivo. De hecho, investigadores del Hospital Universitario de Essen en Alemania, demostró que los pacientes que manifestaron tener relaciones mientras tenían migraña, presentaron una mejoría.

Cambios de humor

Si últimamente has estado bastante bipolar, es muy probable que tu cuerpo te esté pidiendo a gritos tener un rato de pasión. El cuerpo es muy sabio, y en ocasiones la mente nos juega trampas que nos hacen sentirnos triste, y de repente enojadas. Quizás en esos momentos lo que desees es estar sola y no salir de casa, pero tener relaciones puede ser la solución a tus males.

Depresión

Si te sientes decaída, practicar relaciones puede mejorar tu estado de ánimo. La falta de actividad íntima provoca que decaiga la producción de endorfinas, que son hormonas o neurotransmisores que nos proporcionan felicidad, y provocan que la sensación de bienestar incremente.