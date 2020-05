Conocé los principales enemigos del hígado

El hígado es el gran detoxificador de todas las sustancias nocivas que llegan a nuestro organismo a través de comida, bebida o fármacos / Foto: Twitter

El hígado es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo. Ayuda a digerir la comida, sintetizar sustancias vitales y eliminar toxinas del cuerpo

El correcto funcionamiento del hígado es fundamental para el organismo, ya que es un órgano "esencial para la digestión de los alimentos y para la eliminación de sustancias tóxicas", explica Eva Rodríguez, dietista y nutricionista del Hospital HM Delfos, en España.

El hígado en sí no puede doler, porque no tiene receptores de dolor. Normalmente, las sensaciones desagradables solo aparecen cuando una enfermedad en particular ha ido lo suficientemente lejos. Por eso lo mejor para cuidarlo es llevar una vida sana y una dieta equilibrada, evitando el consumo de grasas y alcohol y practicando ejercicio físico regularmente, indica Mónica Guevara, la especialista en aparato digestivo y hepatología del Centro Médico Teknon en España.

El hígado es "el gran detoxificador de todas las sustancias nocivas que llegan a nuestro organismo a través de comida, bebida o fármacos", agregó Rodríguez.

Lee también: ¿Qué ocurre cuando dejas de fumar?

Principales enemigos

Alcohol

Por todos es conocido que uno de los principales enemigos del hígado es el alcohol y su exceso. Cuando hablamos de exceso de alcohol, son más de dos diarios en una mujer y más de tres diarios en un hombre.

De hecho, el alcohol es hepato-tóxico por excelencia, ya que cuando se bebe alcohol, el hígado debe descomponerlo por las reacciones químicas, y estas fuerzan las células hepáticas.

Azúcar y sal

El azúcar puede transformarse en grasas, que pueden acumularse en el hígado desembocando incluso en una esteatosis hepática. Por otro lado, el exceso de sal puede provocar una serie de cambios en el hígado desde células deformes a mayores tasas de muerte celular y menores tasas de división celular, que podrían conducir a la fibrosis hepática

Fumar

Aunque no produce un daño directo sobre la función hepática, los componentes químicos que componen el cigarrillo son toxinas, y el hecho de fumar produce estrés oxidativo y radicales libres, lo que a largo plazo produce daño en la función hepática.

La eliminación de estas toxinas supone un sobre esfuerzo para el hígado.

Falta de sueño

Cuando no se duerme lo suficiente es más difícil para el hígado poder metabolizar y digerir las grasas de la dieta correctamente y se acumulan en las células hepáticas, lo que es otro de los motivos por los que dormir poco muchas veces hace engordar.

Grasas

Según la nutricionista es mejor consumir grasas de origen vegetal, por ejemplo de semillas, aceite de oliva o aguacates. Es recomendable limitar otras fuentes de grasas como la nata, la mantequilla y, en general, cualquier producto que contenga grasas hidrogenadas.