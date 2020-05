Cómo identificar a un hombre manipulador en sencillos indicios

Foto: Cosmopolitan

¿Cómo reconocer a un manipulador y darte cuenta de la relación tóxica que estás llevando? Desafortunadamente, especialmente al principio, no siempre es simple, pero podrías prestar atención a algunos de sus comportamientos que te harán comprender que quizás él no es la persona sensible y necesitada que pensabas que es.

De hecho, las parejas manipuladoras a menudo usan esta técnica para explotar su supuesta «debilidad» precisamente para hacer que hagas las cosas que quieren.

Hay varios tipos de manipuladores, desde los más narcisistas, a los realmente débiles, hasta los más agresivos. En cualquier caso, siempre se trata de chantaje psicológico, por eso es tan importante reconocerlos y así evitar una relación peligrosa.

1. Te hace sentir culpable y paranoica

«¡Nunca haces nada bien!” Si esta es una frase que a menudo escuchas, es la primera alarma que tu novio es un manipulador. Aparentemente, lo que haces no es bueno o podría haberse hecho mejor y esto crea una sensación de frustración e insuficiencia en ti. Si tú eres quien señala las cosas, estás siendo paranoica, especialmente si comentas algunas actitudes que tiene con los demás. Él te convencerá no sólo de que tus celos son infundados, sino que podrá hacer dudar de ti misma llamándote una persona obsesiva.

2. Si hace cualquier cosa por ti, te va a pesar

En una relación equilibrada y saludable, a veces se hacen compromisos para satisfacer los deseos del otro. Desde cosas un poco más estúpidas como dónde ir a comer si uno quiere sushi y el otro pizza, hasta cosas más importantes relacionadas con el trabajo o elecciones más personales.

Si estás con un manipulador y él hace algo por ti, no lo hará por el bien de la pareja, lo hará como si te estuviera haciendo un favor (y te hará desbordar tu sentimiento de culpa). ¿Un ejemplo? «Quería salir con mis amigos esta noche, pero bueno, si te hace feliz, me quedaré en casa contigo». Y en este punto, ¿cómo responde y, sobre todo, cómo te hace sentir?.

Imagen ilustrativa

3. No es empático

Recuerda que si el manipulador hace algo por ti, lo más probable es que sea por obtener algo a cambio. Y sobre todo, no puedes competir con él. Todo lo que te pase seguramente le habrá pasado a él mucho peor o mucho mejor. Lo que te hará sentir terrible y pensar que vives una vida mediocre y especialmente si le dices ciertas cosas para compartir una alegría o buscas algo de consuelo, tenderá a disminuirlo todo.

4. Se siente superior a todos

Relacionado con el comportamiento anterior, el manipulador también es narcisista y tiene una necesidad de que se reconozca su superioridad sobre los demás. Exagera todo lo que dice, a veces incluso va a mentir, contando éxitos que nunca tuvo.

Si habla de sus amigos o colegas, seguramente será el mejor, el más hermoso, simpático, generoso, valiente… Todo porque el manipulador no admite que alguien sea igual o incluso mejor que él.

5. Utiliza sus “inseguridades” para controlarte

Tener conversaciones cara a cara en las que hablan de sus miedos e inseguridades es un síntoma de una relación madura. No es así cuando uno de ellos los usa para tratar de limitar la libertad del otro. Por ejemplo, si él confiesa que le molesta que envíes mensajes o llames a tus amigos hombres porque ha sido traicionado y teme que vuelva a suceder, eso es una falsa inseguridad. Solo lo dice para tratar de controlarte.

6. Te provoca intencionalmente

La forma de alimentar tu apego es hacerte entender que es una persona evasiva, a la que muchos aprecian, a veces se niega estratégicamente y debes sentirte privilegiada de que te elija como su compañera. El resultado es que saldrás disminuido por todas estas provocaciones y adoptarás actitudes casi halagadoras para complacerlo tanto como sea posible.

7. Primero te halaga y luego te trata mal

Todas sus ex están locas: eran paranoicas, súper enamoradas, hacían escenas absurdas, que «no puedes entender todo lo que le hicieron». Pero tú eres diferente, eres la mejor con la que ha estado, eres la chica que siempre ha querido, etc., etc. Sin embargo, en un corto período de tiempo, cuando quizás objetes algunas cosas, o señales otras que te molestan o los comportamientos que tiene, ¿adivinas quién se convertirá en la loca? Así que presta atención a lo que dice sobre sus historias pasadas y en qué términos define a sus ex novias.

8. Te absorbe psicológicamente

Cuando un manipulador se da cuenta de que ha creado una relación adictiva, la usará para obtener todo lo que quiera. Por ejemplo, si has organizado una velada con tus amigos, puede que no sea una coincidencia recibir una llamada telefónica de él justo antes de salir, pidiéndote un favor o algo por lo que tengas que faltar a tu reunión.

Lo mismo, si tal vez él sabe que estás preparándote para un examen o tienes un compromiso importante, tu prioridad será hablar sobre algo que le sucedió y que seguro te hará perder el tiempo y poner sus necesidades en primer plano. Ten cuidado incluso cuando por algún tiempo se vuelva extremadamente dulce y cariñoso. Podría ser una forma calculada de sacar algo de ti.