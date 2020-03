¿Porqué insisten con el lavado de manos? Esto sucede con los virus

Pixabay

A lo largo de estos días, los casos de contagio con el coronavirus Covid-19 han aumentado. Si bien este virus como, en general, el resto de virus, afecta principalmente a personas mayores con otras enfermedades previas.

Es por eso que las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de prevenir en todos los sectores, independientemente de la edad; entre otras medidas, la principal medida de prevención es el lavado exigente de manos. No solo desde el Ministerio de Sanidad español insisten en este punto, sino también desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde recuerdan que lavarse las manos "con frecuencia" ya sea con "agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol" es una medida eficaz por "mata el virus si está en sus manos"

Por que el #SARS_COV_2 se trasmite tan fácilmente en ambientes hospitalarios (y en todo lado ) ?

Mira el vídeo y entiende la impotencia del lavado de manos (o desinfección con alcohol)

Estás preocupado por el #covid19 ? Has tu parte ! pic.twitter.com/tBF0P0U59f — Esteban Ortiz (@EstebanOrtizMD) March 7, 2020

¿Que el jabón o el alcohol "matan" el virus?

Sí (matizando el término, ya que los virus, al no estar vivos, no pueden morir). En gran parte de los virus (y en el SARS-CoV2 también) existe una membrana exterior formada por una bicapa lipídica, una barrera relativamente impermeable al agua, por esta razón, lavarse únicamente con agua no es suficiente.

Prevengamos el #COVID19 en los lugares de trabajo, ponga en práctica estas recomendaciones pic.twitter.com/soSa3BjsRN — OPS/OMS NICARAGUA (@opsomsnic) March 10, 2020

Tal y como explica el profesor de Química de Universidad de Nuevo Gales del Sur (Australia), Palli Thordarson, el jabón disuelve esa membrana de grasa haciendo que "el virus se desmorone como un castillo de naipes, haciendo que se vuelva inactivo". El efecto del jabón puede entenderse, de manera más clara, gracias a esta ilustración elaborada por Pictoline con información de la doctora Karen Fleming, de la Universidad Johns Hopkins.

¿Solo con lavarse las manos sirve?

Esta es la siguiente duda que surge en torno a esta cuestión: ¿es suficiente con lavarse las manos más de lo habitual? Lo cierto es que no: hay que hacerlo de una determinada manera.

El lavado de manos es clave para protegerte y proteger a otros #COVID19 pic.twitter.com/y8tIRwGIpm — OPS/OMS Argentina (@opsargentina) March 6, 2020

Desde la OMS se recomienda dedicar entre 40 y 60 segundos a todo el procedimiento. Asimismo, se recomienda secarse las manos después del lavado con una toallita de papel desechable.

Esto también tiene una lógica: además de deshacerse del papel con posibles restos de la mano, las manos secas tienen menos probabilidades de propagar diferentes tipos de gérmenes que las mojadas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.