Tienda Naturista Báez, una opción para mejorar su salud en Managua

Tienda Naturista Baez es uno de los emprendimientos apoyado por el Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria (MEFCCA). Su propietaria, doña Rosario Báez Urbina, nos cuenta de dónde surgió la idea de este negocio.

"La idea de este emprendimiento fue a causa de que yo me enfermé de la misma diabetes me dio ratinopatía diabética, yo tenía una tienda en mi casa y cuando me enfermé se cayó todo, conozco unos amigos, me llevaron a rehabilitación y me llevaron en el camino de la medicina natural, estudié Siatsu y la medicina natural", expresó Rosario, una mujer que a diario se levanta motivada para ejercer su oficio.

Entre los medicamentos naturales que ofrece y de los que generalmente más distribuye, se encuentra "la cola de caballo que sirve para las infecciones renales, las vías urinarias, también sana próstata, el hígado plus para grasa en el hígado, linaza molida, para adelgazar es la chilla, linaza y avena, tratamiento para evitar la caída del cabello, el bicarboque la gente lo usa para limpieza del hogar o una ensa natural para el estomago".

Eso no es todo, también ofrece terapias de Shiatsu hasta la comodidad de su casa.

"El masaje lo podemos hacer aquí en el Tiangue, tengo la camilla, pero también pueden contactarse al número 81-54-90-03 para ponerse de acuerdo conmigo, tengo servicio "delivery", solo nos ponemos de acuerdo, negociamos y llegamos", detalló.

Esta tienda naturista tiene 3 años de existir, pero gracias al apoyo del MEFCCA ha logrado obtener grandes beneficios, como las capacitaciones que ayudan a progresar los nuevos emprendimientos.

Utilizar la medicina natural es un gran beneficio, ya que no te da efectos secundarios como lo puede hacer la medicina química.

Si usted quiere obtener los productos que ofrece, puede ubicarla en el Tiangue Monimbo, sobre la avenida de Bolivar a Chávez, o bien buscarla en Facebook como Tiendas Báez.