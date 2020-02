¿Cuánto cuestan las mascarillas contra el Covid-19 en América Latina?

Referencia.

El uso de las mascarillas no es suficiente para evitar el contagio del nuevo brote de coronavirus, si no se acompaña de las debidas medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Igualmente, no todos los modelos son eficaces, por lo que hay que prestar atención.

La diseminación del coronavirus también ha propagado desinformación y mitos en torno a la infección y cómo evitarla. Ante la alarma, en países como España se disparó la venta de mascarillas.

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de los respiradores N95, los sugeridos para control de infecciones. Este dispositivo se ajusta más y mejor al rostro que las mascarillas médicas o quirúrgicas. Si están bien colocados, las mascarillas N95 aseguran un bloqueo de al menos el 95 % de partículas de 0.3 micrones. Tienen certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de EEUU (NIOSH, por sus siglas en inglés).

Mascarillas N95

Hay varios fabricantes que cuentan con mascarillas y respiradores certificados por NIOSH. Para indicar los precios se dio preponderancia a uno de los fabricantes con mayor presencia en el mercado latinoamericano. A continuación se brinda el precio del modelo 8210 N95 de 3M.

México: el precio unitario de la mascarilla es de 75 pesos mexicanos (3,95 dólares).

Argentina: el costo de las 20 unidades es de 6.100 pesos argentinos (98,8 dólares; precio unitario 4,94 dólares).

Brasil: la mascarilla PFF2 de 3M, equivalente a la N95, cuesta 18,90 reales por unidad (4,31 dólares).

Paraguay: costo por unidad, 15.000 guaraníes (2,30 dólares).

Coronavirus en América Latina

Mientras que en Norteamérica fueron confirmados 23 casos del nuevo coronavirus, en América del Sur ya se registra el primer caso y se dio en Brasil.

El ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles el diagnóstico de coronavirus de un brasileño residente en Sao Paulo, que se convirtió en el primer caso de esta epidemia en América Latina.

El diagnóstico inicial "fue confirmado", dijo el ministro Luiz Henrique mandetta, en una rueda de prensa en Brasilia. El paciente, de 61 años, había regresado el 21 de febrero de la región de Lombardía, norte de Italia, donde se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo.

Se llevan registrados más 80.000 casos de personas afectadas por el nuevo brote de coronavirus que provoca la neumonía COVID-19. El número de víctimas mortales asciende a 2.700.