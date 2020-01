China inicia el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus

Xiong Qi/Xinhua / AP

China anunció hoy que ha empezado a desarrollar una vacuna con la que prevé combatir y derrotar al nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que hasta el momento se ha cobrado al menos 56 vidas entre los 2.047 contagiados diagnosticados en el país asiático.

Impresionante avance del Hospital Prefabricado que se está construyendo en #Wuhan #China para atender la emergencia del nuevo #coronavirus

Se estima tenerlo edificado para el 3 de Febrero



Este domingo, Xu Wenbo, científico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, explicó en una rueda de prensa que los investigadores del organismo estaban trabajando en un remedio para la enfermedad "después de lograr aislar con éxito la primera cepa del virus".

Según Xu, los investigadores del Centro usaron secuenciación genética de rápido rendimiento para identificar los patógenos un día después de recibir las primeras cuatro muestras el pasado día 2, procedentes de Wuhan, epicentro del brote, ciudad de 11 millones de habitantes y en cuarentena "de facto" desde el pasado jueves.

"Sigue casi todo cerrado. Algún supermercado abierto, con productos", cuenta a Efe desde Wuhan Juan Pablo, un investigador uruguayo que se ha visto atrapado allí por las circunstancias. "No hay máscaras ni alcohol en ningún lado. No está permitido el transporte que no sea de emergencia y las ambulancias pasan para todos los lados transportando pacientes".

Reportan que médicos y enfermeras de #Wuhan han experimentado crisis nerviosas debido a que los hospitales se encuentran colapsados por el #coronavirus





Nuevas medidas de prevención

China no quiere dejar un solo cabo suelto en el combate al coronavirus y este domingo ha seguido ampliando las medidas de contención y prevención de la enfermedad, en un país en el que 30 de sus divisiones provinciales han elevado al máximo la alerta sanitaria.

Lucha contrarreloj



El #coronavirus que se ha cobrado la vida de 56 chinos sigue en expansión y ya llegó a una docena de países en cuatro continentes.

Hoy, por ejemplo, se ha conocido la prohibición de la venta de animales salvajes y vivos en mercados, supermercados, restaurantes o plataformas de comercio electrónico, ya que se cree que el brote se originó en un mercado - habituales en toda China - en el que se vendían animales de este tipo.

En la capital, donde hay más de medio centenar de infectados diagnosticados, todas las estaciones de metro, de tren y de autobús serán esterilizadas tres veces al día, así como los autobuses y vagones.

Además, para evitar más contagios, se han suspendido los servicios interprovinciales de autobuses en Pekín, Tianjin (noreste), en Xian (centro) y en la provincia nororiental de Shandong, mientras que Shanghái, que ayer registró su primer muerto por coronavirus, ha cerrado temporalmente la línea de tren que la conecta con la vecina provincia de Jiangsu.

Esta imagen apocalíptica le da la vuelta al mundo, el coronavirus de Wuhan se sigue esparciendo y todos los países están en alerta máxima. Aunque la fuente exacta del virus aún no está clara, ya se registran varios muertos y miles de infectados.

También en Shanghái, Disneylandia ha anunciado que cerraba sus puertas desde hoy y hasta nuevo aviso, una medida que también ha tomado la sucursal del parque temático en Hong Kong.

E incluso el Tíbet, única provincia que todavía no ha registrado ningún contagio, cerrará como medida preventiva el Palacio Potala de Lasa para prevenir la propagación.

#26Ene #China #Coronavirus En Wuhan muchos infectados son llevados a la fuerza para evitar que se propague la infección.