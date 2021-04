Foto: Cortesía

Con el objetivo de estimular la expansión y diversificación del comercio entre Taiwán y Nicaragua, la embajada de Nicaragua en coordinación con la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO), realizó una visita a la empresa Six Star Machinery Industry Co. Ltd. y su subsidiaria STAR VINCCI Leatherware Co., Ltd.

La empresa Six Star Co. Ltd., fue fundada en 1975, tiene 45 años de experiencia y se ha convertido en uno de los cinco principales fabricantes de engranajes de Taiwán y la primera en obtener la certificación para producir piezas para maquinaria aeronáutica.

Nicaragua visita empresa Six Star Machi-Nery Industry Co. LTD. y Fábrica de Cuero en Taiwán.

El Presidente de la empresa, Señor Huang-Chin Tsai, brindó un breve perfil sobre el crecimiento de la empresa familiar y comunicó sobre su disposición de explorar puntos de colaboración con Nicaragua.

Seguidamente, el Presidente de la subsidiaria STAR VINCCI Leatherware Co., Ltd., y la Directora de Diseño Señora Amal Huang guiaron el tour por la planta de producción especializa en la fabricación de productos y accesorios de cuero, haciendo mención que están presentes en el mercado estadunidense y suramericano, y miran con interés la posibilidad de expansión a Centroamérica, especialmente para el establecimiento de una nueva fábrica y una línea de abastecimiento de materia prima.

La Embajadora de Nicaragua, Compañera Mirna Rivera transmitió el saludo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y agradeció la disposición e interés para colaborar con Nicaragua. El crecimiento en la calidad y cantidad de productos exportados desde Nicaragua, nos han convertido en una plataforma ideal para el intercambio comercial, destacando los importantes acuerdos comerciales con 45 Países.

Durante el encuentro, conversamos sobre la buena reputación que poseen nuestros artesanos, especialmente en la ciudad de Carazo donde predominan los artículos tejidos o bordados, confección de ropa y productos de cuero (pieles), áreas de trabajo para el mejoramiento de la calidad del programa OTOP manejado por la misión técnica de Taiwán en Nicaragua en conjunto con instituciones gubernamentales.