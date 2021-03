Nicaragua participa en 74° periodo del Comité de Problemas de Productos Básicos de FAO

74° periodo de sesiones del Comité de Problemas de Produc-tos Básicos de FAO. Foto: Referencia

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional participó en el 74° periodo de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos de FAO a través de su Representación Permanente ante el Organismo de Naciones Unidas en Roma.

El período de sesiones del Comité, sostenido en modalidad virtual, examinó las principales novedades a nivel mundial sobre los mercados alimentarios y agrícolas, las perspectivas y proyecciones a corto y medio plazo, así como el informe “El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO 2020) el cual se centró en el tema “Los mercados agrícolas y el desarrollo sostenible: cadenas de valor mundiales, pequeños agricultores e innovaciones digitales”.

El Director General de FAO, señor QU Dongyu, al inaugurar el periodo de sesiones, indicó que la contracción de la economía mundial causada por la pandemia ha provocado una enorme pérdida de empleos, el aumento del hambre y la pobreza, con perspectivas de incremento de otros cientos de millones de personas con hambre crónica desde el 2020.

La recuperación de la Economía y los Mercados es posible en el bienio 2020-2021 pero será diferenciada entre Países debida en buena parte a la disponibilidad de vacunas, reconoció que los mercados de productos agroalimentarios y agrícolas juegan un papel fundamental, pero existen aún muchas distorsiones y restricciones en el comercio mundial, hizo un llamado los Gobierno para garantizar las cadenas de suministros, en mantener abiertos los mercados y a avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios de cara al futuro.

Durante el periodo de sesiones los miembros, en relación a las perspectivas a corto y medio plazo, reconocieron que las tecnologías digitales pueden ayudar a aumentar la productividad, hacer que los mercados agrícolas y alimentarios sean más eficientes e inclusivos y generar beneficios económicos, sociales y medioambientales, por ello es importante eliminar las brechas digitales existentes garantizando el acceso a estas tecnologías, principalmente a los pequeños agricultores para facilitarles su integración a los mercados y las cadenas de valor.

El Comité, entre otros, alentó a FAO incluir estos temas en su nuevo Marco Estratégico, a continuar apoyando a los estados miembros en encontrar soluciones innovadoras y en particular en trabajar para preservar el comercio basado en Reglas Multilaterales no discriminatorias, evitando el impacto negativo del proteccionismo, las barreras no arancelarias, sanitarias y fitosanitarias.

El Comité de Problema de Productos Básicos es el Comité Técnico más antiguos de FAO, aprobado por la Conferencia General en 1949.