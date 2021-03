Opinión: La oposición se auto engaña en Nicaragua

Foto: Imagen representativa del auto engaño / GETTY

El Informe Pastrán, escrito por el analista político Adolfo Pastrán, realizó este artículo de opinión sobre el panorama de la oposición en Nicaragua, sus posturas que no llegan al pueblo que ya no cae en la ola de mentiras que representan.

Esta es la Nota:

… OPOSICION SE AUTO ENGAÑA… Los opositores criollos continúan faltos de visión auto engañándose con aquello de que un 60% de los votantes son suyos y que correrán tras de ellos, como si fuese un certificado de depósito que dejaron en un banco en el 2016 y lo irán a sacar próximamente y hasta con intereses… Ese es un número ficticio. Lo mismo decían en el 2011 al creer que los votantes de Eduardo Montealegre del 2006 se trasladarían a Fabio Gadea y no hubo ni endoso, ni traspaso, porque cada elección tiene su propia característica y las realidades son diferentes, y los votantes también tienen sentimientos y conciencia… Hoy miles de nicaragüenses saben leer y escribir y analizan y comprender y valoran quien los ha sacado del atraso y de la exclusión y quienes lo volverían al abandono por muy candidatos de saco y corbata que sean. Ese famoso 60% es solo un imaginario en sus encuestas…

… DIVIDIDOS DESDE EL 2001…

Nicaragua irá al octavo proceso electoral y desde que en 1984 se inauguró la democracia y el pluralismo político post dictadura de Somoza… Dice un provecho chino que el tiempo es como el río, nada permanece, siempre es diferente y aquí desde el 2001, hace 20 años los opositores vienen hablando de unidad y no han podido. Basta verlos fracturados y atomizados hoy que, en sus propias encuestas, no llegan ni siquiera al 10% de simpatía nacional juntos… Todos los que se han presentado como aspirantes presidenciales, para no ir muy lejos, tienen tres años de estancamiento en sus propias encuestas, muchos de ellos ni siquiera logran el 2% de simpatía, pero son aspirantes…

Lee también: Nicaragua continúa desarrollando programas de créditos para productores

… CONTRADICTORIOS…

Buscan alianzas contra natura. Los que meses atrás decían que el sistema de partidos políticos estaba colapsado y que los partidos eran corruptos y desprestigiados y que la alternativa eran ellos, los de la sociedad civil, ahora claman porque los dejen montarse al carro de uno de esos partidos para ir de candidatos, aunque sea de diputados, descubriendo sus propias debilidades… Esas incoherencias y paradojas los tienen permanentemente enfrascados en una guerra de auto destrucción y falta el capítulo de las extensas listas de candidatos a diputados…

… HAY QUE SALIR DE MANAGUA…

Los opositores son más mediáticos y de redes sociales que otra cosa. No han salido de Managua y no ven los cambios y transformaciones sociales en el país que son radicales en muchos sentidos, una Nicaragua que nada tiene que ver con la del 2006 y muchos con la de 1990… Esa falta de realismo presenta a una oposición desconectada de las evidencias y de los intereses de la gente. Sus discursos no llegan a la población porque no hay referentes de los cuales dar ejemplo o sacar pecho en la lucha contra la pobreza; educación y salud gratuita; rescate y desarrollo del caribe; infraestructura productiva; agua potable y alcantarillado sanitario; cobertura eléctrica del 95% de la población; miles de viviendas sociales, para citar algunos…

… NICARAGUA DESPEGÓ HACE RATO…

Mientras los opositores discuten quien es el mejor aspirante y cuál es el mejor partido, el FSLN avanza con hechos hasta en el último rincón de Nicaragua y en todo el caribe, inaugurando calles, escuelas, centros de salud, casas maternas, hospitales, entregando bonos tecnológicos, financiamiento y capital a miles de pequeños productores, negocios, dándole empoderamiento a las mujeres, llevando la universidad al campo, agua potable rural, jornadas de vacunación, atención ante huracanes, vacunación contra el coronavirus, entre otros… Son dos modelos económicos, políticos y sociales diferentes, el que privilegia el crecimiento para que aumenten las ganancias de los capitales y gotee a los pobres, y el que privilegia a la gente y crea justicia social…

… VERDADES EVIDENTES…

Además, los sandinistas han demostrado harta capacidad para manejar la macroeconomía y desarrollar el país. Hasta el 2018 la economía crecía 5.1% anual y pese a la asonada política del 2018 y los efectos de la pandemia global del COVID-19, hoy el país está en plena reactivación con hechos tangibles, reconocidos por la CEPAL, organismos multilaterales, y The Economist. Las pruebas abundan… Y aún falta mucho por hacer sin retroceder…