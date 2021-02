Nicaragua en Cumbre Global sobre marcas país y "Soft Power".

Foto: Cortesía

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de su Embajadora en Reino Unido, participó en Londres en la Cumbre Global que analizó el uso positivo de “Soft Power” o capacidad de atracción y persuasión de los Países y otros actores internacionales, para avanzar una agenda global para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, organizado por la consultora británica Brand Finance, basada en Londres, especializada en la promoción de marcas país y creadora del Índice de Poder Suave de los Países.

La cumbre tuvo como oradores, al Diputado Tom Tugendhat, Presidente del Comité de Asuntos Externos del Parlamento Británico; Carl Bildt, ex Presidente de Suecia y Co-Presidente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores; Ma Hui, Embajador de China ante el Reino Unido; Hilary Clinton, ex Secretaria de Estado de Estados Unidos; David Miliband, ex Canciller británico. El evento fue moderado por Zeinab Badawi, Periodista del BBC y el Señor David Haigh, Presidente de Brand Finance.

Entre los temas destacados como importantes para la reputación fue mencionada la vocación de Diálogo, Paz y Solidaridad a nivel global, el compromiso con la Educación, la Salud, el Desarrollo Sostenible, la Acción Climática, y la Equidad Social y de Género, todas esas áreas donde Nicaragua sobresale.