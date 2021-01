Nicaragua en seminario virtual de Economía Popular y Desarrollo Creativo

Foto / Cortesia

Los grupos de solidaridad internacional con Nicaragua: Alianza por la Justicia Global, Nicaragua Network y la Campaña de Solidaridad con Nicaragua en Reino Unido, junto con Casa Baltimore/Limay, Chicago ALBA Solidarity, Friends of Sandinista Nicaragua, Friends of Latin America y Task force of the Americas, se reunieron el domingo 24 de Enero, en seminario virtual “La Economía Popular y Desarrollo Creativo de Nicaragua” que inició y envisionó el General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, recordando su legado antimperialista, de Soberanía y Dignidad y al que asistió la Embajadora de Nicaragua en Reino Unido, Compañera Guisell Morales.

Durante el evento, en el que participaron amigos de diferentes partes de los Estados Unidos, de Irlanda, Inglaterra, Suiza y Bélgica, entre otros, los panelistas, Compañera Nan McCurdy, Compañero Nils McCune y Daniel McCurdy, presentaron un resumen actualizado de los logros alcanzados por Nicaragua en Salud, Educación, Vivienda, Electricidad, Equidad de Género, Infraestructura Social y Programas Sociales y nuestra exitosa batalla contra el COVID y repuesta contra los Huracanes Eta y Iota.

Abordaron también el ejemplo que Nicaragua brinda al mundo con su modelo de desarrollo económico alternativo, popular y creativo y el apoyo del Buen Gobierno Sandinista a la Economía Social, Familiar, Cooperativa, Popular Y Creativa, cuyos protagonistas son los creadores de la riqueza social, económica, artesanal, gastronómica, turística y cultural del País, aportando con sus esfuerzos al crecimiento y desarrollo humano de la Nicaragua bendita y siempre Libre y llamaron a fortalecer las expresiones de Solidaridad con la Economía Creativa y Popular, la lucha contra el Cambio Climático y la pandemia y la ruta de desarrollo humano y sostenible y prosperidad de nuestro Pueblo y contra el régimen de agresiones y golpes de Estado implementados por el imperio.