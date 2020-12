Nicaragua en Feria Internacional de Alimentos Taiwan 2020

Foto: Nicaragua contó con dos espacios promocionales/Cortesía

En coordinación con el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (Taiwan External Trade Development Council-TAITRA), la Embajada de Nicaragua en Taiwán, participó en Ceremonia inaugural de la Feria Internacional de Alimentos 2020, la cual se llevó a cabo del 17 al 20 de Diciembre en el Centro de Exhibiciones Nangang en Taipéi, con más de 1,880 stands, de acuerdo a cifras oficiales.

Con el apoyo de la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO), por sus siglas en inglés), Nicaragua contó con dos espacios promocionales, el primero dedicado a las Empresas taiwanesas importadores de productos nicaragüenses y el segundo, un espacio compartido en el "Pabellón de Centroamérica", que alberga a Expositores provenientes de Nicaragua, Belice, Guatemala y Honduras.

Durante los 4 días de la Feria, se tuvo en la tarima central, sesiones en las que un chef taiwanés preparó platos típicos de Nicaragua, usando productos nicaragüenses, tales como Carne de Res, Camarones Blancos y Ron, con el fin de promocionar la mejor calidad de los productos de Nicaragua, y reforzar el conocimiento del público sobre nuestro País a través de la promocionando de nuestra imagen.

Una de las ferias más importantes

La Embajada de Nicaragua en Taiwán, estuvo presente en las Actividades promocionales del País, apoyando a los tres Expositores taiwaneses, siendo las Empresas: Johnson Seafood & United Ocean Foods Co., Ltd., Importador de Mariscos; Tucan Specialty Coffee (Tucán International Co., Ltd., Importador de Café y Micfull International Co., Ltd., Importador de Café.

Adicionalmente se contó con el apoyo de tres Expositores que a pesar de no poder participar en la Feria ofrecieron sus productos para exhibición, los cuales son Game Meat Industrial Co., Ltd., Importador de carne de Res; YEN & Brothers Enterprise Co., Ltd., Importador de Mariscos y Jebsen Co. Ltd., Flor de Caña, Importador de Ron.

FOOD TAIPEI es una de las Ferias Alimentarias más importantes de Asia, organizada adicionalmente por el Chan Chao Group, Taiwan Packing Association y Taiwan Food Pharmaceutical Machinery Manufacturers’ Association.

El año pasado, se recibieron 6,400 visitas con la presencia de 1,300 Exhibidores, los cuales 510 fueron extranjeros.