Mesa redonda en la Santa Sede: Hacer frente al cambio climático

Moderadora, embajadores y panelista. Foto: Referencia

Las embajadas de Reino Unido, Francia e Italia ante la Santa Sede promovieron el Jueves 10 de Diciembre un panel virtual: “Facing Climate Change: From Paris to Glasgow via Milan” (Hacer frente al Cambio Climático: de Paris a Glasgow por Milán), en preparación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, prevista para Noviembre 2020, pero pospuesta por la pandemia para noviembre de 2021, en Glasgow, Escocia.

Los Embajadores Pietro Sebastiani de Italia, Elisabeth Beton de Francia y Sally Axworthy de Reino Unido, introdujeron el debate insistiendo en la necesidad de la “transición a una economía sostenible” y que, a pesar de la gravedad del problema, “todavía hay un mensaje de Esperanza frente a la crisis climática”. El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, insistió, desde la encíclica Laudato si (2015), en “nuevas prácticas solidarias para mitigar y superar la indiferencia frente al Cambio Climático e incorporar una nueva Cultura”, promover un “diálogo interdisciplinario”, recordó el mensaje del Papa Francisco para ubicar en el centro la Dignidad del Ser Humano, la sostenibilidad y a los más vulnerables.

Los panelistas, la Doctora Carmody Grey, de la Universidad de Durham (U.K.), Profesor Enrico Giovannini, académico italiano, Sor Cècile Renouard, Profesora francesa, y Alessandra Smerilli, Consejera del Dicasterio para el Desarrollo Integral de la Santa Sede, comentaron diversos aspectos, la necesidad de cambiar las prácticas productivas y de consumo, los retos ineludibles frente al Cambio Climático que amenaza la Vida en el planeta. Giovannini, de Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible, afirmó que “el capitalismo Neoliberal se ha concentrado en el mercado, el crecimiento económico y los beneficios financieros sin preocuparse si el mundo andaba por la dirección justa”.

También se refirieron al documental “Una vida en nuestro planeta”, del científico naturista británico, David Attenborough (Londres, 1926), donde muestra que lo que ocurre “no es un evento aislado, sino una verdadera tragedia en el mundo”, insiste que “cada vida se entrelaza y depende de unos y de otros”…/… “parecía imposible que nosotros, una sola especie, pudiera amenazar al planeta, estamos consumiendo la tierra hasta agotarla”, y urge “restablecer la biodiversidad que le hemos quitado, es la única forma de salir de la crisis que hemos creado, debemos regenerar el mundo natural, dar espacio para que regrese la vida silvestre y cambiar nuestra dieta, para continuar necesitamos, más que inteligencia, sabiduría”.

El Embajador de Nicaragua, Compañero Francisco Javier Bautista Lara, junto a representantes Diplomáticos acreditados, funcionarios del Vaticano, especialistas y académicos de los Países promotores, participaron en el encuentro sobre este importante e ineludible asunto de interés global en el que Nicaragua ha insistido en la Justicia Climática, la Solidaridad, la ayuda incondicional y la responsabilidad de las naciones.

