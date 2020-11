Rosario Murillo: "Tenemos que crecer en conciencia de riesgo"

16 personas perdieron la vida ante el devastador paso del huracán Iota por Nicaragua / Fotografía: Ejército de Nicaragua

Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua confirmó este miércoles que 16 personas perdieron la vida ante el devastador paso del huracán Iota por el territorio nacional.

Memoró Murillo la tragedia en la comunidad La Piñuela en Santa Teresa, Carazo y el deslizamiento ocurrido en el Macizo de Peñas Blancas, El Tuma, La Dalia, Matagalpa, norte de Nicaragua.

"En la comunidad La Piñuela la alcaldesa estuvo personalmente visitando a la familia, en la comunidad que habitan a 26 familias, las cuales fueron evacuadas hacia casas solidarias, pero dos familias decidieron regresar a sus casas y no resguardarse porque pensaron que como durante Eta no hubo afectaciones y no afectó el río, entonces en este otro evento, para que decían ellos, evacuarse, mejor regresar a sus casas, y en ese momento en el que optan por regresar, no llovía; sin embargo, el río presentó la madrugada del 17 (de noviembre) una crecida rápida, inesperada en Santa Teresa, Carazo", relató la vicepresidenta.

Contó que dos viviendas fueron arrasadas, y la fuerte corriente "arrastró a Daniela Umaña Rodríguez, una niñita de 8 años, David Umaña Rodríguez de 5 años, Luz Marina Chávez y sus hijas, Jahoska Canales de 12 años, María José Canales de 9 años. Dos madres con sus hijas, qué dolor, cuánto dolor, nos queda el consuelo de la oración y de la solidaridad, la presencia solidaria en esa comunidad y en esos hogares y con esas familias".

Una vez más nos confiamos en exceso, una vez más no acatamos la responsabilidad de resguardarnos. No podemos obligar, tenemos que crecer en conciencia de riesgo destacó Murillo.

En el mismo orden, expresó que Pedro Haslam, secretario político de Matagalpa estuvo informando desde la noche de este martes que se hablaba de un deslizamiento en el Macizo de Peñas Blancas.

Haslam identificó a las víctimas de la tragedia. Se trata de Fanor Otero Baldizón de 40 años de edad, Elvin Otero López de 13 años, Fanny Otero López de 8 años, Martha Lorena Hernández de 34 años y sus hijos Orlando Josué Navarrete Hernández de 7 meses de nacido, Heykel Navarrete Hernández de 9 años y Karen Junieth Martínez Hernández de 2 años. "La mamá, los hijos y un hermano no vidente, Alberto Roque González", comentó Murillo.

Afortunadamente fueron rescatados Carlos Hernández de 8 años, Yarelys Díaz, Gregorio Aguilar y Orlando Navarrete Baldizón, esposo de Martha Lorena.

Reconoció la vicepresidenta el deslizamiento en Peñas Blancas como una tragedia que no nos había tocado vivir en los últimos dos años, tres años por lo menos. "Hemos conocido otras tragedias como en Managua el deslizamiento que se vivió en el Distrito V en el barrio Milagro de Dios, y murieron varios niños también".

A su vez, aseguró que a estas familias habitantes de El Macizo de Peñas Blancas se les había visitado continuamente porque estaba asentados en una zona de riesgo. "En años anteriores se les habían presentado propuestas de reubicación, no lo aceptaron y luego en estos días habían sido visitados pidiéndoles que se resguardaran, que fueran a casas de familiares, pero desgraciadamente decidieron quedarse".

Ante los estragos de las lluvias, exhortó Rosario Murillo a mantener todas las medidas y todos los cuidados, sobretodo en lugares susceptibles de deslizamientos e inundaciones.