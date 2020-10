Gobierno de Nicaragua condena crimen atroz contra niña en Matagalpa

Detenidos por el crimen atroz contra una niña de 4 años de edad en La Dalia, Matagalpa / Fotografía: TN8

Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua condenó este miércoles el crimen atroz que se cometió contra una niña de 4 años de edad en una comarca cerca de La Dalia, departamento de Matagalpa.

La vicepresidenta expresó que se debe trabajar cada vez más duro contra una incultura que promueve estas humillaciones para la sociedad. "Momentos como este son momentos de reflexión, de indignación, condena, repudio y compromiso para no dejar nunca de hacer esfuerzos para que estas denigrantes formas de vivir desaparezcan de nuestras vidas con mucho trabajo".

Murillo recalcó que como ciudadanos de buena voluntad no podemos sentir algo que no se parezca a la indignación. "Para nosotros con corazón de madre, de mujer, hombres, juventudes, abuelitos, corazones de seres humanos de buena voluntad, no podemos sentir algo que no se parezca a la indignación ante esta barbarie. Nos permite confirmar que estas conductas brutales de ninguna forma pueden verse con naturalidad".

Los autores criminales de la violación y homicidio de la menor, confesaron los delitos de una forma fría, sin escrúpulos y aparentemente sin remordimientos.

Cuanta razón han tenido los ciudadanos del país en firmar por la prisión de por vida para quienes cometen estas salvajadas, destacó Murillo.

La vicepresidenta condenó esta aberración contra una criatura de 4 años "victimizada, torturada, violentada, morateada física y espiritualmente, abusada, agredida, apaleada hasta la muerte por una pareja de personas que muestran demencia, que no justifica de ninguna manera. Al verlos, escucharlos, uno dice que estas personas que no parecen seres humanos.

"Estas bestias o están locas o sencillamente no conocen el sentido de humanidad que debemos tener, pero la demencia no significa justificación, imaginémonos que son nuestros hijos, muchachitos que conocemos o que no conocemos, pero que como niños merecen vivir con alegría".

Murillo denunció una vez más estos feminicidios, conductas aberradas con indignación, y que debe ser compromiso de lucha permanente para demandar el más fuerte castigo posible.

"Dios no permita que estas tragedias, violaciones de la dignidad no tengan imitaciones, no se repitan. Condena, repudio, indignación, rechazo y trabajar para que esas prácticas desaparezcan, y que sean estos crímenes castigados con prisión de por vida", dijo.

Entre otras noticias de interés saludó a las familias de Estelí, Bluefields y Carazo por sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Así mismo celebró el 51 aniversario del municipio de Siuna en el Triángulo Minero.

Este jueves el Ministerio de Salud (MINSA) realizará la presentación de la campaña nacional que refleja la conciencia que cada día debemos redoblar esfuerzos para continuar protegiéndonos contra la COVID-19.

Según información del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), el volcán Telica continúa con su actividad eruptiva expulsando entre la madrugada de este miércoles y las primeras horas del día, cuatro explosiones, una columna de 600 metros y caída leve de cenizas.

Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) reportó lluvias en 60 municipios del país y pronostica más lluvias para las próximas horas. A su vez registró un sismo sin mayores incidencias en las últimas 24 horas.

Por su parte, la Policía Nacional informó la inauguración de una comisaría de la mujer en Chichigalpa, Chinandega para trabajar en una cultura de la no violencia en coordinación con el Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), Ministerio de la Juventud y Ministerio de la Mujer en la erradicación de la violencia.

Para finalizar mencionó Murillo la restitución de derechos para 246 habitantes de la comunidad San Ildefonso, Tipitapa quienes estrenan este miércoles el servicio de energía eléctrica gracias a las coordinaciones de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) con el Gobierno de Nicaragua.

También destacó el mensaje enviado por el Gobierno de Nicaragua en saludo al 68 aniversario de vida del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"Feliz y Felices Días, Compañero Vladimir Putin, y otra vez, gracias por su valiosa, valerosa y permanente contribución a la Paz, la Vida, la Salud y el Desarrollo con Justicia, para que en estos Tiempos Nuevos, crezcamos en Armonía entre todos los Seres y Pueblos del Mundo", reza parte de la misiva.