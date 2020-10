Opinión: Freno al libertinaje, no a la libertad de expresión

Foto: Persona viendo redes sociales en Nicaragua / TN8

Nicaragua discute en estos días un anteproyecto de ley vinculado a la regulación del uso de las tecnologías de información y comunicación. Es una medida para proteger la seguridad ciudadana, no para cortar la libertad de expresión como dicen algunos insensatos.

¿Cuál es el alboroto que se andan unos en redes sociales? Serán probablemente aquellos que en 2018 gustaban de inventar "piquetes" y crear zozobra, atizando las llamas (literales) del fuego que consumía el país con la ola de destrucción, mientras ellos "bien, gracias" desde la comodidad de su hogar aplastados volando penca a diestra y siniestra en Twitter.

Pues no, eso ya no podrán seguir haciendo esos que creen que las acciones no tienen consecuencias, al menos que quieran arriesgarse a pasar tiempo en prisión.

Explicando un poco mejor las cosas, los ciberdelitos son delitos de orden internacional que pueden consumarse tanto fuera como dentro del territorio nacional. En este caso quedaría tipificado bajo ley que un ciberdelito es todo aquel que afecta la convivencia y la tranquilidad de las personas, entiéndase en este caso el divulgar de forma adrede en redes sociales noticias falsas o hacer difamaciones de personas naturales y/o jurídicas.

Esto tampoco viene a normar de que ya uno no podrá poner algo en contra de cualquier tema porque si no caerá preso. El punto es que no se pueda publicar cualquier ofensa o improperio, que afecte la imagen o provoque acciones que se conviertan en agresiones físicas, verbales o psicológicas contra una persona o grupo de personas.

Los delitos establecidos en dicha ley son fraude informático, espionaje, violación a la seguridad, violación y hurto de los medios informáticos y manipulación de los mismos, transferencia de información pública reservada, propagación de noticias falsas entre otras.

¿Qué significa todo esto?

En Twitter ya brincaron algunos diciendo que ahora sí estamos en un país completamente dominado y que es como el libro 1984 de George Orwell, o que será un sistema parecido al Corea del Norte. Nada más lejos de la realidad.

Aquí no se busca caer en el absolutismo, jamás ha sido así, por más que esta gente se cree barreras imaginarias para victimizarse, algo que se han hecho expertos gracias a la gran sarta de mentiras que proliferan y que ahora los caracteriza.

Y lo más curioso que muchos de ellos apuntan siempre a la potencia del norte, ya sea para pedir sanciones que sangran al país o que metan presión al Gobierno. Incluso lo hacen para usarlo de referencia con el tema de la "democracia", más específico en este caso lo de la "libertad de expresión".

Si supieran que en realidad en Estados Unidos hace mucho que existe de manera clara y abierta un orden político en que dicha libertad de prensa es nula.

Estamos hablando de un país que cuando hace debates presidenciales producen más bien un circo sin sentido, una nación que discrimina a las minorías y que en sus cimientos está el racismo y la violencia, misma que sobresale a cada rato con tiroteos masivos. ¡Ah! Pero ni quiera la araña decirles que les vas a quitar sus "derechos" a las armas.

Aún así, existe un caso del FBI en Chicago en que tuvieron que imponer regulaciones a qué se sube o no a redes por implicaciones muy severas, por lo que el tema de las regulaciones no es algo solamente sensato y justo, sino que cada vez es más común que se aplique a cualquier nación del mundo.

De paso, si quien lee esto es de los que piensa que esta ley es autoritaria, te recomiendo que veas un documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, habla de todos los peligros de las redes sociales y qué tanta información extraen de cada usuario, al punto de conocer y predecir sus acciones futuras.

En ese documental, en el que aparecen personas que han trabajado en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter etc., explican que las cosas se han salido de control y que desde ya la humanidad entera debe ver cómo regular el tema de las redes sociales. Sí, así lo dicen y es algo que está en Netflix, en caso de que crean que las leyes en Nicaragua se inventan por gusto.

Para concluir, quiero decir que estas leyes nuevas son para aplaudir, porque no es todo gobierno en el mundo que se preocupa por solidificar y asegurar el bienestar de su ciudadanía, desde la restitución de derechos hasta este tipo de cosas que pueden vulnerar la estabilidad personal, familiar o comunitaria.

Así que una cosa es tener libertad de expresión y otra muy aparte es el libertinaje que afecta a terceros.