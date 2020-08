Brian Wilson, el activista que perdió sus piernas en un acto de solidaridad por Nicaragua

El activista estadounidense Brian Wilson en un abrazo fraterno con el presidente Daniel Ortega / Fotografía: Redvolución

Managua, 31 ago (Prensa Latina) La figura del activista estadounidense Brian Wilson vuelve hoy a la palestra pública en Nicaragua cuando están a punto de cumplirse 33 años del acto de solidaridad con este país que le hizo perder sus dos piernas.

El veterano de la guerra de Vietnam sufrió la amputación de sus extremidades inferiores, así como otras lesiones, el 1 de septiembre de 1987 cuando se tendió en una vía férrea de Estados Unidos en señal de protesta por el envío de armas para apoyar al movimiento terrorista de la Contra en esta nación centroamericana.

La Asamblea Nacional homenajeará mañana a Wilson por su larga trayectoria de apoyo al derecho del pueblo nicaragüense a la autodeterminación en fecha tan sentida como el aniversario 33 de aquel suceso que causó conmoción en el mundo.

Según relató en su autobiografía, había renunciado a su trabajo en una oficina para atención de veteranos en el estado de Massachusetts y viajó a Nicaragua en enero de 1986, 'para aprender sobre la Revolución Popular Sandinista'.

'Quería ver con mis propios ojos la naturaleza y extensión de la intervención realizada por el presidente Ronald Reagan, que financió a los Contras con dinero del Congreso y los armó y entrenó mediante la CIA', afirmó.

Luego de volver en otras tres ocasiones 'para documentar la conducta criminal de los llamados luchadores por la libertad', decidió, junto a otras dos activistas, protestar por el envío de armamento frente a una base militar en el estado de California de donde salían las municiones.

Mañana #1Sep 9: a.m., el compañero Brian Wilson estará realizando una conferencia de prensa en la Embajada de #EEUU recordando su invaluable acto de resistencia pacifica en favor de #Nicaragua y denunciando el nuevo ataque contra nuestra patria.https://t.co/BmUPBLLqNm — Donaldo Gutiérrez (@dongrez1971) August 31, 2020

Las 50 personas que sirvieron de testigo de apoyo al acto vieron como, en lugar de arrestarlos por desobediencia civil, tal como establecía la ley, el tren aceleró al triple de su velocidad permitida y ocasionó el lamentable incidentente.

'Nos enteramos después de que el FBI nos había investigado a mí y a uno de los otros dos veteranos como sospechosos de terrorismo doméstico desde 1986 y por ello ese día se le ordenó a la tripulación del tren no detenerlo', contó.

Sin embargo, ese suceso no logró que Wilson cesara en su empeño de apoyar a Nicaragua ni dejara de denunciar los planes injerencistas de Estados Unidos para derrocar el gobierno sandinista.

#RosarioMurillo Vamos adelante conmemoramos, celebramos ese heroísmo, fortaleza que representa Brian Willson.



Nos sentimos orgullosos de tener a Brian Willson, héroe de la solidaridad y quien ha luchado siempre contra la injusticia



"Sin justicia no hay paz" — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 31, 2020

El veterano anunció que próximamente ofrecerá una conferencia de prensa frente a la embajada estadounidense en Managua para recordarle a los nicaragüenses la importancia de los actos históricos de resistencia y al mismo tiempo resumir los nuevos planes golpistas del país norteño.

Wilson ya fue condecorado en 1988 por la Asamblea Nacional con la Medalla Augusto César Sandino, Orden Batalla de San Jacinto, informó Prensa Latina.

Comunicado oficial de Brian Willson

El señor Brian Willson ha publicado en su página de Facebook el siguiente comunicado:

S. Brian Willson, Managua, Nicaragua

Sunday, 30 de agosto de 2020



Buenos días a todos



Por este medio le estoy comunicando que la conferencia de prensa que yo había convocado para el martes, 1 de septiembre a las 9 am se suspende. Embajador Sullivan y su familia desde hace algunos días no están en el país entonces, en cuanto regresa, yo le enviare una nueva solicitud de reunirse con un grupo de norteamericanos residentes en Nicaragua.



Saludos fraternos

VERSIÓN INGLÉS

Good afternoon to all

I have decided to suspend the press conference scheduled for in front of the US embassy this coming Tuesday morning. We have learned that Ambassador Sullivan and his family are not in Nicaragua at the moment. When he returns, I will send a new request to him for a meeting with me and other US citizens residents in Nicaragua.