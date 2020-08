Nicaragua en lanzamiento de productos de prevención epidémica en Taiwán

Foto: Lanzamiento de la línea de productos/Cortesía

La Embajada de Nicaragua en Taiwán, en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participó en el lanzamiento en-línea de productos de prevención epidémica de Taiwán, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán y el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (Taiwan External Trade Development Council - TAITRA), celebrado hoy Jueves.

El lanzamiento fue realizado durante una Conferencia de Prensa en la que participaron aliados Diplomáticos Centroamericanos (Nicaragua, Guatemala y Honduras), para compartir la experiencia de sus Países durante la lucha contra el COVID-19, con la asistencia de Taiwán.

El Señor Y.C. Tsai, Director General del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, expresó: “Se espera que los productos de prevención epidémicos que produce Taiwán, sirvan para profundizar la interacción económica y comercial con sus aliados centroamericanos y consoliden las relaciones diplomáticas”.

En representación de Nicaragua, la Ministra Consejera Mirna Rivera, manifestó que Taiwán ha estado dispuesto a compartir su experiencia en la gestión de crisis de Salud, y es gracias a esta transparencia que tenemos una mejor comprensión de las necesidades de detección, pruebas, rastreo de contactos.

Exposición compuesta

Hemos podido comprobar los resultados de la cohesión de la tecnología y el big-data, con responsabilidad civil.

Transmitió el saludo y felicitaciones del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, para el Pueblo y Gobierno de Taiwán, por los esfuerzos realizados durante la Pandemia.

Al concluir la Conferencia de Prensa, los participantes fueron guiados por una Exposición compuesta por máscaras protectoras médicas, batas protectoras y de aislamiento, productos de esterilización, reactivos de prueba y monitoreo de la temperatura corporal.

Entre los fabricantes de soluciones relacionadas con la Prevención de Epidemias estuvieron presentes DEREKDUCK INDUSTRIES CORP., que ofrecen servicios de ropa protectora para servicios médicos; ARBOR TECHNOLOGY CORP., proveedor global de soluciones de movilidad y computación industrial IoT; KIMFOREST ENTERPRISE CO LTD., dedicada a la elaboración de pruebas de detección de SARS-CoV-2, diseñadas con tecnología de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) y la empresa YI-TING NON-WOVEN CO. LTD., con 2 décadas de experiencia en el procesamiento y fabricación

de telas no tejidas.