Menos católicos en la sociedad nicaragüense, refleja encuesta / TN8

La más reciente encuesta dada a conocer por M&R Consultores, mide el comportamiento de la sociedad y sus impresiones sobre distintos aspectos económicos, sociales y hasta religiosos. En Estudio TN8 se hizo un análisis de la misma.

"El objetivo de dicha encuesta es hacer como una especie de tamizaje en varios temas que tiene que ver con la opinión publica de la población, se viene observando los cambios que se vienen dando referentes a la religión; el catolicismo en 1950 de Nicaragua representaba el 95% en comparación a la actualidad, ha a bajado a 43.5%, esto refleja un descenso y la religión evangélica ha tenido un aumento de 38% en los últimos 70 años y los creyentes sin denominación 0,6%", explicaba Raúl Obregón Morales, Gerente General de M&R Consultores.

La religión de orden pentecostés tiene que ver más con el quehacer cotidiano de la gente o la doctrina, es decir el día a día de las personas. En la encuesta se refleja un aumento de esta religión evangélica pentecostés siendo una tendencia también en América Latina.

"La religión, es decir el catolicismo no ha cambiado nada y la vida enseña que los tiempos van cambiando y hay que irse reinventando para no morir", expresaba Morales.

En los últimos tres a cinco años, han surgido temas o han salido a flote denuncias sobre temas de abusos sexuales en la iglesia en países como México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, etc. Dicho esto, habría una influencia en cuanto a las razones por la que alguna gente ha dejado de ser devota.

"Sí hay una influencia muy fuerte referente a estos casos de todos los aspectos, no solo de eso (abusos sexuales), pero lo que sí ha salido a luz en temas del catolicismo son muchos temas de corrupción, pero me parece a mí que lo más importante tiene que ver con el hecho del vínculo del líder religioso expresado en un pastor con la población, estar al tanto de ellos y a pesar de eso mensajes que tienen que ver con el quehacer", dijo Obregón.

"Se ha evitado vincular los temas religiosos con los temas políticos, pero algo que nosotros sí hacemos que es propio del tema es saber cuál es el rol, la principal misión de un seguidor de Cristo desde la percepción de la ciudadanía y la mayoría de la gente dice que es por predicar el Reino de los Cielos; Entonces practicar o promover actividades políticas o prestarse para ser instrumento de esas actividades políticas eso sale bajísimo, pero el 90% te dice que se liga a predicar el el evangelio de Cristo en el Reino de los Cielos", continuó diciendo el Gerente General de M&R Consultores.

Principales problemas que enfrenta el país en la actualidad

En Nicaragua por años la población siempre ha venido manifestando problemas y particularmente lo que ha estado afectando más a la población en sus vivencias personales como en sus percepciones es el tema del empleo.

"Eso aunado con el tema de carestía de la vida en algunos momentos, y con esto del tema del coronavirus se vino a agudizar el tema (empleo) con el 24%, esto ha venido disminuyendo, pero si esto lo veíamos a finales de marzo-principios de abril, todo se trastocó y ahorita esto ha bajado y la gente ha estado viendo cómo ha estado evolucionando esto y va agarrando confianza", continuó Obregón.

La población en general se ha apuntado a tomar medidas de precaución con este tema. Al inicio la gente se había atemorizado y ya que ahora hay propuestas de vacuna y demás, la población se ha adaptado nunca se paralizó el país, amortiguando el impacto de la crisis.

"Hay una actitud positiva en la gente, por lo menos dos tercios y un poco más tiene actitud positiva de que vamos a salir adelante todos y por eso no se desactiva, recordemos que vivimos en una sociedad donde hay gente que trabaja por cuenta propia, por eso el 'quédate en casa' no funciona aquí porque aquí hay gente que trabaja por si mismo", explicaba Raúl Obregón Morales.

#Ahora #Nicaragua Resultados de Encuesta SISMO: El 63.9% de los encuestados tiene la perspectiva que la situación de empleo en los próximos 12 meses será mayor en el país. pic.twitter.com/3j6ae4w8QX — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 6, 2020

Seguridad Ciudadana

"Esto tiene que ver con vivencia, esto no es percepción, esto no es lo que oigo o lo que me dicen, esto es vivencias, ahí donde yo me muevo yo me siento seguro y tranquilo, y yo siento que eso es bueno para todos y para el país como tal en el sentido que hay seguridad ciudadana", resaltó Morales.

#Ahora #Nicaragua Resultados de Encuesta SISMO: Con un 61.0%, el trabajo de la Policía Nacional es calificado por la población como positivo. pic.twitter.com/22arqUHVWh — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 6, 2020

Simpatías políticas

"Lo que se muestra en la encuesta es que es FSLN se mantiene con base dura, el FSLN históricamente desde los años 80, 90 y en la actualidad se ha mantenido entre el 32% y el 40%, eso es histórico, pero tenemos un 55% que dice que no simpatiza a ningún partido, eso lo catalogamos como independiente y ese tiende a apoyar al FSLN; y el 7% rechaza al FSLN y apoya a la oposición", explicó.

#Ahora #Nicaragua Resultados de Encuesta SISMO: Simpatía Política Partidaria; el FSLN tiene un contundente 50.3%. pic.twitter.com/28NS53l8iO — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 6, 2020

#Ahora #Nicaragua Resultados de Encuesta SISMO: Las representaciones de la Democracia en el país, en su mayoría las personas lo perciben como Vivir en Paz y Libertad, con un 57.3%. pic.twitter.com/pV9Xhq7j1R — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 6, 2020