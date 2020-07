Nicaragua participa en Feria Internacional de Té, Café y Panadería de Taichung, Taiwán

Invitados de Honor del Cuerpo Diplomático acreditado en Taiwán. Foto: Cortesía

Atendiendo invitación del Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (Taiwan External Trade Development Council - TAITRA) y Chan Chao International Co., Ltd.), la Embajada de Nicaragua en China-Taiwán, participó en Ceremonia Inaugural de la Feria Internacional de Té, Café y Panadería de Taichung (Taichung International Tea, Coffee and Bakery Show -TCFB), la cual se realizará del 17 al 20 de Julio en Taichung International Exhibition Center.

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el Compañero William M. Tapia, Embajador de Nicaragua y la Compañera Mirna Rivera, Ministra Consejera, fueron invitados de Honor del Cuerpo Diplomático acreditado en ese País.

Representantes de la Embajada de Nicaragua en Taiwán y Representante de la Empresa Distribuidora de Café nicaragüense, Tucán International Company.

Esta Feria atrae anualmente una asistencia de más de 35,500 personas, el año pasado la Exposición reunió a 185 Expositores en más de 300 stands. TCFB destacó la excelencia de los té de alta montaña de Taiwán y varios té de oolong, especialmente las variedades Tung-ting y white tip, así como los té de Jazmín.

Una de las principales tendencias en el Sector del té taiwanés revelada en la Feria, fue el creciente número de Agricultores que adoptaron prácticas ecológicas de cultivo de té, que incluyeron la plantación de árboles, la Ecología y el uso de procesos tradicionales de secado al Sol.

Se ofertan 10 variedades de café Nicaragüense de alta calidad en la empresa Tucán International Co.

Durante la Ceremonia se destacó la participación de los Países exportadores de Café, entre los que sobresalieron Guatemala y Nicaragua. En la exhibición se promovieron dos marcas distribuidoras de Café nicaragüense de alta calidad, la marca Tucán International Co., Ltd. que oferta 10 variedades de Café nicaragüense y la Empresa Orsir Coffee que ofrece distintos tipos de cafés Centroamericano, incluidas 4 variedades de Café nicaragüense.