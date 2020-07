Promueven destinos turísticos nicaragüenses en países nórdicos

Foto: Encuentro de promoción, Helsinki/Cortesía

Nicaragua continúa posicionándose en los Países Nórdicos y Bálticos como Destino Turístico. Operadores Turísticos están ofreciendo en esas naciones europeas Paquetes Vacacionales para viajar a nuestro País, como el finlandés AVENTURA; el sueco LÄS & RES; el noruego LATIN REISER AS; el estonio BERGERREISID, entre otras Agencias.

Los Turoperadores destacan en sus páginas digitales, la belleza de la Naturaleza y Ciudades Coloniales de la Tierra de Sandino y Darío, así como la Cultura y Hospitalidad de nuestro Pueblo.

Reconocimiento internacional

Los atractivos turísticos nicaragüenses son elogiados en publicaciones de los Continentes, como el sitio canadiense PlanetWare, en el que apareció este 16 de Julio un artículo titulado “14 Top-Rated Attractions & Things to Do in Nicaragua”, escrito por Carri Wilbanks, con imágenes de Hermosos Paisajes de nuestro País.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está trabajando en el establecimiento de Protocolos de Bioseguridad y Guías Prácticas para su implementación, que garanticen la reactivación responsable del Turismo, asegurando Salud y Seguridad a los Turistas nacionales y extranjeros, así como de los Trabajadores en general.