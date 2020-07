Ministro nicaragüense destaca logros de la Revolución Sandinista en medio británico

El Compañero Oquist Kelley, derecha, y el Señor George Galloway. Foto: Cortesía

En el marco del 41 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el Compañero Doctor Paul Oquist Kelley, Ministro Secretario para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, participó como invitado del programa The Mother Of All Talkshows (MOATS), del canal británico RT UK (filial de Rusia Today del Reino Unido).

Te puede interesar: Nicaragua participa en videoconferencia con ONG nacionales e internacionales

En la conversación sostenida con el reconocido Periodista y Político británico George Galloway, líder del Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, presentador de este popular programa, el Compañero Oquist destacó la Historia de Resistencia y Lucha del Pueblo Nicaragüense, el Julio Victorioso de 1979, los logros y avances de la Revolución, expandiendo diariamente los derechos de todos los nicaragüenses a vivir una Vida Digna, en Paz, en Amor y en Justicia Social.

Rechazo a las agresiones

Por su parte el Señor Galloway expresó su apoyo a la Revolución Sandinista, y su total rechazo a las agresiones imperialistas contra nuestro Pueblo, históricas y actuales.

Cabe destacar que el programa semanal MOATS genera un promedio de medio millón de interacciones por cada emisión tanto en el canal como en las distintas plataformas de Redes Sociales de RT UK.