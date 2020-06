Nicaragua participa en videos conferencias de ministros de América Latina, el Caribe y Alemania

Intervención del Doctor Paul Oquist Kelly, Ministro Secretario para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua.Foto: Referencia

Este Miércoles 3 de junio, Nicaragua participó en la Videoconferencia de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, El Caribe y Alemania, iniciativa organizada por el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, señor Heiko Maas, donde también participó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Señora Alicia Bárcena.

El objetivo de este Encuentro Virtual, donde participaron alrededor de 30 países representantes de América Latina y el Caribe, fue un intercambio de ideas sobre las necesidades y posibles medidas de ayuda enfocadas hacia la lucha actual contra la Pandemia. Asimismo, se intercambió sobre las posibles vías para salir de la crisis económica, experiencias y tipos de ayudas económicas, así como el fortalecimiento de la Solidaridad Internacional y la Cooperación Asociativa y el Multilateralismo en el marco de esta Iniciativa.

Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania Heiko Maas.

Durante su intervención, el Ministro Maas se refirió a la Asociación Estratégica con América Latina y el Caribe y sobre cómo poder brindar apoyo específico para enfrentar esta crisis. Agregó diciendo que en estos momentos necesitamos relaciones comerciales mundiales fuertes y resistentes para poder superar la crisis.

En este momento, estamos conectados con América Latina y el Caribe, no solo por la convicción, sino también por el interés tangible de que el orden basado en reglas no debe de estar bajo las ruedas de una nueva rivalidad de gran poder. Nuestra asociación se basa en Valores y Principios compartidos que también nos hacen vecinos al otro lado del Atlántico, concluyó diciendo.

Lee también: Nicaragua en evento de la iniciativa financiera de las Naciones Unidas

#AHORA #Nicaragua | NICARAGUA PARTICIPA EN VIDEOCONFERENCIA DE [email protected] DE RELACIONES EXTERIORES DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y ALEMANIA INICIATIVA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL MINISTERIO FEDERAL DE RELACIONES EXTERIORES DE ALEMANIA. pic.twitter.com/2GGViYd5SB — TN8 Nicaragua (@canaltn8) June 4, 2020

Los Cancilleres y Representantes tuvieron la oportunidad de intervenir y compartir sus experiencias, respecto a la situación vivida en sus países durante estos meses de la pandemia y los retos que han enfrentado para superar la pandemia, así como sus puntos de vista respecto a la cooperación internacional y sus consecuencias económicas.

Nicaragua estuvo representada por el Doctor Paul Oquist, Ministro Secretario para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua.

El Doctor Oquist durante su intervención, expresó que el mundo entero se enfrenta simultáneamente a la Pandemia de COVID-19, a la Gran Depresión 2020 y a la creciente desigualdad. Unos 30 Países con más de 2,000 millones de habitantes sufren además de medidas unilaterales, coercitivas e ilegales. Ante la pandemia de COVID-19, todos los Países en desarrollo necesitan urgentemente equipos y suministros médicos.

Frente a la Gran Depresión de 2020 y a las muy sombrías perspectivas de todas estas crisis, no habrá recuperación económica a menos que se restablezca la confianza, a menos que se restablezca la esperanza. Si sólo se ve el abismo económico y social, el consumidor no consumirá y el inversor no invertirá.

Doctor Paul Oquist Kelly, Ministro Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua.

Si el logro de la sociedad de cero emisiones se financiara eliminando la modernización de las armas nucleares, el desarme nuclear progresivo y una firme reafirmación de la prohibición de las armas en el espacio, la humanidad podría al mismo tiempo eliminar la otra gran amenaza para nuestra existencia.

Un ejemplo de la creciente desigualdad es el fenómeno de la concentración del 1% de los ingresos y la riqueza. En los primeros cuatro meses de este año Jeff Bezos de Amazon ganó U$29,000 millones de dólares, un récord mundial, mientras que 40 millones de trabajadores de Estados Unidos entraron en el desempleo en el mismo período.

Es un buen momento para que Alemania influya en la Unión Europea, para que ésta levante sus medidas coercitivas, porque en tiempos de Pandemia es un crimen de Lesa Humanidad impedir la capacidad de respuesta de los Países afectados.

La República Federal de Alemania puede ayudar en los suministros médicos, liderando la emisión neta cero y la eliminación de armas cuyo único uso posible es nuestra extinción.

Es necesario promover políticas redistributivas reales de la magnitud del antimonopolio, el Impuesto sobre la Renta Progresiva y el Seguro de Seguridad Social que siguieron a las crisis de desigualdad y las depresiones de 1890, 1907 y 1929, concluyó diciendo el Doctor Oquist.