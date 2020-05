Nicaragua en reunión de comités de MAB y reservas de biosfera

Foto: Marlon Alfaro, Especialista en Reservas de Biosfera del MARENA y Punto Focal Nacional IberoMAB/Cortesía

Este Jueves 28 de Mayo se llevó a cabo la “1ª Reunión Virtual de Comités Nacionales MaB, Puntos Focales y Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe”, organizado por la Secretaría de la Red de Comités y Reservas de Biósfera de Iberoamérica y el Caribe (IberoMAB); el Programa sobre el Hombre y la Biosfera, MAB; y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Te puede interesar: Nicaragua participa en webinario sobre el cambio climático



El objetivo de la Reunión virtual fue dar a conocer el informe de actividades para el Período 2018-2020, así como el seguimiento de los Acuerdos de la Reunión XVIII de la Red, llevada a cabo en Santa Marta, Colombia, en 2018.



El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (The Man and The Biosphere - MaB), iniciado a principios de los años 70, desarrolla las bases, dentro de las Ciencias Naturales y Sociales, para el uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica y para la mejora de las relaciones entre las Personas y su Medio Ambiente.

Funcionamiento de reservas

La Secretaría del Programa MaB se inserta en la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra de la UNESCO. El objetivo prioritario del Programa MaB es promover el funcionamiento de las Reservas de Biosfera individuales y, sobre todo, potenciar la Red Mundial de Reservas de Biosfera.



En representación de Nicaragua participaron el Compañero Marlon Alfaro, Especialista en Reservas de Biosfera del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, y Punto Focal Nacional IberoMAB, y el Compañero Sidhartha Marín, Ministro Asesor del Presidente para Políticas y Asuntos Internacionales.

Los países que participaron fueron: Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, México, Portugal y España.