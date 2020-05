Nicaragua participa en reunión virtual de la ONU sobre el cambio climático

Desarrollo de la Reunión Virtual /Foto: Referencia

Hoy 27 de Mayo, Nicaragua participó en la Reunión Informativa Virtual sobre los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-26), la cual fue organizada por la Misión Permanente del Reino Unido y la Misión Permanente de Italia ante las Naciones Unidas y cuya coordinación estuvo a cargo de los Enviados Especiales John Murton por Reino Unido; Tosca Barucco y Stefano Stefanite en representación de la República Italiana.

La reunión virtual contó con la participación de los representantes de Nicaragua, Barbados, Marruecos, Finlandia, Federación de Rusia, Austria, Japón, Belice, Unión Europea, Corea, Santa Sede y Francia, quienes manifestaron su agradecimiento a los Representantes del Reino Unido e Italia por esta iniciativa.

Los representantes tuvieron la oportunidad de intercambiar sobre los próximos retos a enfrentar después de esta Pandemia de cara a la realización de la COP-26 y los objetivos que se plantean, así como el compromiso de los gobiernos en las acciones para responder al cambio climático y maximizar el potencial de respuesta de los Países a estas grandes demandas.

#AHORA #Nicaragua | Nicaragua participa en reunión virtual sobre los preparativos de la Conferencia de las Nacionales Unidas sobre Cambio Climático COP-26. pic.twitter.com/ayDh30iCJT — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 28, 2020

Nicaragua estuvo representada por el Doctor Paul Oquist, Ministro Secretario para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, el Compañero Javier Gutiérrez, Viceministro del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA y el Compañero Jaime Hermida, Embajador y Representante Permanente de la República de Nicaragua ante las Naciones Unidas.

Lee también: Nicaragua participa en reunión virtual con el Instituto Real de Asuntos Internacionales

El Doctor Oquist durante su intervención agradeció que Reino Unido e Italia estén guiando la COP-26 por el laberinto complicado que se enfrenta. Agregando que el Mundo actual es muy diferente de cuando se organizó la última reunión en Madrid. Tenemos la Pandemia COVID-19, la gran Depresión 2020 y tenemos una incipiente Guerra Fría dos.

En realidad, la recuperación, cualquier tipo de recuperación, no comenzará a menos que haya un restablecimiento de la confianza en el futuro y un restablecimiento de la Esperanza.

La crisis del COVID-19 es peor que el 9-11, la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión posterior, pero es modesta, pasajera y reversible, comparada a la crisis catastrófica, permanente e irreversible que representaría hacer daño a los Ecosistemas que mantienen la Vida en el Planeta Tierra.

Una forma de hacerlo sería ofrecer al Mundo que para 2050 podríamos evitar las peores consecuencias del Calentamiento Global, al lograr una Sociedad de cero emisiones netas.

Una COP regular no es suficiente, necesitamos que los NDC de 2020 deban ser comunicados, especialmente para los Grandes Emisores, de manera que podamos ver que hay acción en el 2020 y 2021.

En cuanto a finanzas, tienen al Señor Mark Carney, Ex Gobernador del Banco de Ingleterra. Deben pedir a él buscar los US$100 mil millones para 2020 y de nuevo para 2021, accesible para todos por el Mecanismo Financiero del UNFCCC. No es la solución sino un primer paso y una cuestión de confianza, habiendo sido prometido desde 2009. No es tanto dinero, 0.11% del PIB Mundial, 0.16% del PIB de los países OCDE, mucho menos que el 0.7% aprobado por la Asamblea General en 1970 para las Finanzas para el Desarrollo.

Finalmente, deben presentar una propuesta sobre “pérdidas y daños” para que se complete el ciclo de cambio climático, Mitigación, Adaptación, Pérdidas y Daños.

Dos representantes del Reino Unido saludaron la intervención que hizo Nicaragua, reconociendo que el Cambio Climático es un mayor desafío que la Pandemia del COVID-19 y su Gobierno está convencido de esta realidad y comprometido en llegar a una sociedad Net Zero para 2050.