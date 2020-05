Conmemoración del Día de la Dignidad Nacional en Nicaragua

Foto: Banderas rojinegras y azul, blanco y azul ondeando durante la celebración del 19 de Julio / El 19 Digital

DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, y el Pueblo Nicaragüense, nos preparamos para conmemorar, hoy, 4 de Mayo, el Día de la Dignidad Nacional, cuando nuestro General de Mujeres y Hombres Libres, Augusto C. Sandino declaró su Valiente Resistencia al Imperio Yanki, denunciando a los traidores y cobardes que a lo largo de nuestra aguerrida historia popular, se han arrodillado y siguen de rodillas, frente a los que pretendieron y pretenden actuar como Amos del Mundo.

En estos Tiempos de Pandemia y de luchas nobles, desafiantes, por la Salud y la defensa de la Vida de los Pueblos, Sandino denuncia a los cobardes, serviles y entreguistas de siempre, y vuelve a decir, en su grandeza formidable :

Yo no me vendo, ni me rindo,

Yo quiero Patria Libre, o morir!

A 97 años, como diría Fernando Gordillo, el enemigo és el mismo. Y renace Andrés, con su milagrosa piedra, y renacen Nicarao y Diriangén, Zeledón, Carlos, Tomás, y los miles de miles de Héroes y Mártires de esta nuestra

Patria Bendita y Siempre Libre!

Hoy 4 de Mayo, Día de Nuestra Dignidad Nacional, nuestra denuncia y nuestra unión con esa querida Venezuela, de Bolívar, de su Supremo Sueño, de Chávez, de Nicolás, de ese Pueblo Grande, heroico, libertario, que continua enfrentando, victorioso, la Pandemia del Odio, y sigue venciendo, con su Gran Espíritu, al Yankee Invasor.

Y así seguimos también, unidos con la invencible Cuba, de colosal ejemplo, de fortaleza, combates y resistencia triunfal frente a todas las Miserias, frente a la Perversidad Imperial. Cuba, qué linda inspiración és Cuba! Con Martí, con Fidel, con Raúl, con Miguel, con todo ese Pueblo de Magistrales Leyendas. Y Vamos Juntos, porque en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, "no hay corazón que tiemble". La Patria és la Victoria! Estamos juntos y luchamos para Seguir Venciendo!

Con Sandino, con su Sublime legado, con el deber de cantar, de luchar, y de vencer, el Pueblo Heroico de Nicaragua reafirma con Darío que "aquí hay un Sol que no Declina", en nuestra lucha por la Paz, con Dignidad.



FIRMAS

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo