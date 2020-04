Mil 700 personas reciben beneficio de convivencia familiar en Semana Santa

Foto: 19 digital

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo comenzó su alocución este miércoles diciendo: "Buenas tardes queridas familias de esta Nicaragua de todos, nuestra Nicaragua siempre bendita, fortalecida por el alma grande de nuestro pueblo, nuestra Nicaragua siempre libre".

"Y hoy miércoles Santo de la sagrada semana de unión familiar, la Semana Santa", mencionó Murillo

Mensaje del Papa Francisco

Recogemos las sabias palabras del Papa Francisco, que brindó en una entrevista que pública El Vaticano, donde nos dice: "No he visto nunca que Dios comience un milagro y no lo termine bien". "Porque Dios no deja las cosas a mitad de camino".

"La creatividad del cristiano se manifiesta abriendo horizontes nuevos, abriendo ventanas, siempre buscando a Dios para cuidarse hoy para el mañana, así queremos vivir cuidándonos, siendo siempre solidarios en nuestro pueblo", comentó la Vicepresidenta

Este miércoles desde las 10 de la mañana 1,700 personas (1,500 varones y 199 mujeres) fueron excarcelados bajo el beneficio legal de Convivencia Familiar, y recibidos en acto formal por sus familiares, les deseamos a todas estas familias una excelente semana santa en unión familiar.

Tipitapa: 809

Chinandega: 207

Matagalpa: 205

Granada: 200

Estelí: 149

Juigalpa: 94

Blufields: 36

Reporte del coronavirus

Por otra lado Rosario Murillo informó, que el Ministerio de Salud reporto que se analizaron muestras de personas que ameritaban resultando todas negativas. Nos mantenemos con los tres caso de Covid-19.

El Señor de 70 años, que llegó de Estados Unidos, y se encuentra delicado de salud, pero estable. El Señor de 76 años, que ingresó también de Estados Unidos, que tiene múltiples afectaciones crónicas, y se encuentra estable. Y el ciudadano varón de 33 años de edad, que se encuentra delicado de salud, pero también estable.

De las 6 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, ya superaron el período de observación reglamentario, dos personas más, pasando a reguardo domiciliar. Quedan 4 personas en total, en seguimiento responsable y cuidadoso, en este momento.

Para finalizar Murillo dijo que "continuamos en estricto cumplimiento de y aplicación de las medidas preventivas orientadas. Día a día trabajamos por la salud, por la vida y por el crecimiento de espíritu de todo nuestro pueblo".