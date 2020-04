Nicaragua envía condolencias al Presidente de la República de Somalia

Foto: Referencial

A través de un Mensaje dirigido al Presidente de la República Federal de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, el Gobierno de Nicaragua expresó las condolencias por la irreparable pérdida física de Hussein Nur Hassan, ex primer ministro de transición.

Hussein Nur Hassan fue un referente para el progreso y la paz en Somalia y otros países africanos.

A continuación el texto íntegro del Mensaje:

En Español:

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 2 de abril de 2020

Su Excelencia

Mohamed Abdullahi Mohamed

Presidente de la República Federal de Somalia

Mogadiscio

Hermano presidente:

Con tristeza, nos hemos enterado del fallecimiento del ex primer ministro de transición, S.E. Hussein Nur Hassan, quien jugó un papel importante a favor del progreso y la paz en Somalia y otros países africanos.

Deseamos expresarle a usted, al Pueblo y al Gobierno de la República Federal Hermana de Somalia, especialmente a sus familiares, nuestras más sinceras condolencias en nombre del Pueblo y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro nombre.

Confiamos en que su familia y amigos encontrarán paz y consuelo en este momento difícil.

Desde nuestra siempre bendita y siempre libre Nicaragua, reciba un abrazo fraterno y la seguridad de nuestra más alta estima y consideración.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

En Inglés:

Managua, April 2, 2020

Your Excellency

Mohamed Abdullahi Mohamed

President of the Federal Republic of Somalia

Mogadishu

Brother President:

With sadness, we have learned of the passing of former transitional Prime Minister, H.E. Hussein Nur Hassan, who played an important role in favor of progress and peace in Somalia and other African Countries.

We wish to express to you, the People and the Government of the Sister Federal Republic of Somalia, especially his relatives, our deepest Condolences on behalf of the People and the Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua, and on our own behalf.

We trust that his family and friends will find Peace and Solace in this difficult hour.

From our Always Blessed and Always Free Nicaragua, please receive a fraternal embrace and the assurances of our highest esteem and consideration.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo