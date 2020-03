Rosario Murillo: Vamos a seguir cuidándonos ante el coronavirus

Foto: Referencia.

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, en su alocución este mediodía informó al pueblo sobre todo el proceso que se está llevando a cabo en el país ante la seguridad del COVID-19.

"En esta gran campaña de sanidad que se está realizando en todo el país, se ha aprendido muchísimo, en esta dificultad mundial que se vive por el coronavirus, llevando así la información y protección necesaria a cada una de las familias", expresó.

"Hemos sido preparados por Dios, para que las dificultades no nos desanimen y no nos paralicen", continuó.

Dio detalles de las hogares que fueron visitados este fin de semana, de viernes a domingo, donde se brindaron las debidas recomendaciones para evitar el coronavirus.

"Trabajadores de la salud, educadores y brigadistas de la salud, desde la práctica han visitando desde el viernes hasta el domingo hasta 6 mil 529 barrios, donde habrían más de 736 mil familias, esto con el fin de informar haciendo entrega de folletos con todas las indicaciones sobre el debido cuido para evitar los contagios de esta pandemia", citó.

El MINSA informó que hasta este momento solo hay dos casos confirmados con coronavirus.

"Estos pacientes muestran una mejoría en su salud, avanzan normal milagrosamente, y esto nos reconforta, nos da más esperanza en cómo se va trabajando y en relación a los seis casos sospechosos (asintomáticos), que están en seguimiento cercano por el contacto que tuvieron con el segundo caso positivo, estos evolucionan sin señales de riesgo, sin síntomas y están siendo monitoreados por las autoridades de salud", dijo.

Recordó que en todos los aeropuertos se está llevando de manera estricta las medidas y recomendaciones necesarias, haciendo pruebas para descartar casos.

"Hasta ahora se afirma que esas pruebas no han arrojado ninguna positiva, no hay fallecidos por esta causa, los casos positivos son importados, no se han originado en el país", afirmó.

Murillo dijo que como pueblo responsable están cumpliendo con todas las recomendaciones y los protocolos necesarios, al igual hizo un llamado a la población que siga las recomendaciones establecidas para que no hayan más casos de esta pandemia.

En los Sistemas Penitenciarios se está trabajando con normalidad."Podemos informar a las familias que en los centros penitenciarios todo transcurre con normalidad y asegurando que esos hermanos sigan recibiendo las visitas de sus familiares", refirió Rosario.

Abastecimiento garantizado

Por otro lado dijo que se está monitoreando todo lo que tiene que ver con el comercio agropecuario. "Esto es importante ya que no podemos dejar de abastecer nuestros mercados, donde las familias trabajadoras hacen el esfuerzo para llevar el pan a su familia".

Murillo recordó que hoy Nicaragua conmemora 40 años de la Cruzada Nacional de Alfabetización.

"Hoy el pueblo celebra esta lucha, por la que Nicaragua ha salido adelante en paz y amor; estudiantes, docentes y demás rindieron homenaje esta mañana", indicó Murillo.

Informe semanal

Mencionó que siete sismos se reportaron en nuestro país y lluvias en 42 municipios.

Comunicó que habrá inauguración de una Comisaría de la Mujer en Tipitapa y el 27 de marzo una unidad policial de San Carlos en Río San Juan también se inaugurará.

Dijo que los accidentes de tránsito se han reducido en la semana. "Disminuyó en 2 el número de fallecidos por accidentes de tránsito en el país", citó.

También dio a conocer que en estos días las alcaldías inauguraran calles, viviendas solidarias, puentes peatonales, caminos, agua y saneamiento, campos deportivos, parques y más en todo el país.

El día de mañana en el Día Internacional de la Tuberculosis, "se estarán realizando foros con los trabajadores de la salud en los diferentes SILAIS del país".

"600 ferias de salud en todo el país con las clínicas móviles, brindando consulta a más de 70 mil personas", dijo.

Señaló que en dengue hubo un aumento del 94% en comparación al año pasado, neumonía con una disminución del 9%, leptospirosis disminuye al 4% en comparación al año pasado.

Concluyó deseando lo mejor para las familias e instando a que todos cumplan con las medidas sanitarias para la protección ante el coronavirus.