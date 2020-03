Presentan en Guatemala la oferta turística "Nicaragua toda dulce 2020"

Foto: Cortesía

El 10 de Marzo, el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, y la Embajada de Nicaragua en Guatemala dio a conocer las razones para disfrutar el Verano y Semana Santa en la Tierra de Lagos y Volcanes.

En este sentido, previo a la presentación del Destino Nicaragua a Empresarios, Medios guatemaltecos y Cuerpo Diplomático acreditado en ese Hermano País, la Compañera Silwany visitó Radio Universidad San Carlos de Guatemala, donde explicó de forma interesante el por qué la Nación más grande de Centroamérica es una excelente opción para unas vacaciones este Verano.

En el marco de la Campaña “Nicaragua Toda Dulce, con Amor Para Vos”, Nahiry Silwany, Responsable de Promoción Internacional de INTUR, presentó la Agenda de Actividades Religiosas más emblemáticas del País, destacando Misa Campal en León, Viacrucis Acuático en Granada, Carretas Peregrinas en Rivas y eventos de animación en Centros Turísticos.

Al finalizar el evento, hubo degustación de nuestra gastronomía.

La Asociación Latinoamericana de Turismo, LATA, del Reino Unido, incluido en su Boletín Mensual, firmado por su Presidente, Colin Stewart, también Gerente de Air Europa en Reino Unido, la extensa y positiva cobertura mediática que Nicaragua ha tenido en lo que va del año y el crecimiento del número de Turistas que han visitado nuestro País en el 2019.

Los turistas resaltaron que “Continúa el fuerte comienzo de 2020 para Nicaragua, con cobertura positiva en los medios, y (...) un crecimiento anual del 96.3% registrado en 2019, mientras las llegadas de cruceros aumentaron un 9.7%, con 75 cruceros llegando al País, 12 más que en 2018. Además, Nicaragua ha sido incluida en listas de Destinos Claves para 2020 por The Telegraph, Daily Mail, The Sun y la revista Hello! este año, y recomendado por Sunday Times, Food and Travel y otros”.