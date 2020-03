Nicaragua celebra Día Internacional de la Mujer en Londres

Foto: Cortesía

En el marco de la Jornada “Mujeres Valientes, Mujeres Victoriosas”, el 9 de Marzo la Embajada de Nicaragua en Londres celebró el Día Internacional de la Mujer, en la Casa Latinoamericana, con la Comunidad nicaragüense y de diferentes Países Nuestroamericanos.

Te puede interesar: Delegación de Nicaragua se reunió con el Presidente de Argelia

La Embajadora de Nicaragua, Guisell Morales, ofreció en nombre de nuestro Pueblo y Gobierno, de su Presidente y Vicepresidenta, la bienvenida y felicitación a las Mujeres que son Vida, que proclaman su Derecho a Vivir en Paz, con Dignidad y Respeto, que dicen NO a la Violencia, No a la Injusticia y Discriminación, No a la Pobreza y la Inseguridad, No al Egoísmo y a la Indiferencia; Mujeres Protagonistas, Creativas, Sabias, Solidarias, Líderes, que luchan todos los días con Amor y Esperanza por Justicia, Paz y Equidad.

Durante la Celebración también se ofreció un Taller de Manualidades, una Charla a cargo de la Concejal Rosa Gómez, sobre su inspiradora experiencia como sobreviviente de la violencia y discapacidad, y su lucha incansable por los Derechos de las Mujeres migrantes, y concluyó con una peña cultural con bailes y música nicaragüense y latinoamericana, refrigerio y rifa de canastas con productos nacionales.

Conferencia de la mujer

La Jornada en Saludo a las Mujeres Valientes y Victoriosas ha incluido, participación en Conferencia “Mujer: Redefiniendo el Éxito”, organizado por la Asociación de Mujeres de la Cancillería británica, y Encuentro con Grupos de Solidaridad con Nicaragua y América Latina, el 4 de Marzo.

En esto ha resaltado el importante papel de la Mujer nicaragüense en la construcción y defensa del Modelo de Familia y Comunidad, de Desarrollo Humano, que prioriza la Equidad de Género y el Protagonismo de las Mujeres nicaragüenses, que junto a su Buen Gobierno han logrado ir cerrando la brecha de Género, alcanzando el 5to puesto a nivel global, asegurando que las Valientes Mujeres nicaragüenses continúan avanzando para derrotar la Violencia de Género, y defendiendo la Vida Digna y la Paz.