Nicaragüenses están más conscientes de su soberanía y papel de Estados Unidos

Analistas políticos y periodistas reaccionaron a los resultados del más reciente sondeo de M&R, el cual consideran que a su juicio demuestra que los nicaraguenses están más conscientes de la importancia de su soberanía y del papel de Estados Unidos en el mundo.

"El primer elemento clave es que la política norteamericana ha sido tradicionalmente (y así es percibida actualmente) como violatoria del derecho internacional. Eso me parece que es muy importante y queda ahí expresado en las distintas percepciones que han planteado los nicaragüenses", valoró el Comisionado General en Retiro, Francisco Bautista Lara.

En esta encuesta se evidencia el gran rechazo que suscitan las sanciones, presiones y bloqueos de gobiernos extranjeros que son las que está promoviendo la oposición.

"Sienten los nicaragüenses que eso les afecta directamente y evidentemente hay un enorme rechazo respecto a eso y que los problemas (sea cuales fueren que tienen los nicaragüenses) lo resolvamos entre todos nosotros, a través de los procesos electorales históricos que hemos vivido, es decir, que eso lo decidan los nicaragüenses en las urnas", dijo el periodista y analista político, Adolfo Pastrán.

"El segundo elemento me parece que también hay un sentido común de la gente que dice que los problemas nacionales deben ser resueltos por los nicaragüenses, que tenemos suficiente capacidad y madurez para encontrar soluciones sensatas, duraderas y auténticas de nuestros problemas como nicaragüenses", agregó Bautista Lara.

Otro aspecto que destaca es que los nicaragüenses consideran necesario el levantamiento de bloqueos contra países como Cuba y Venezuela.

"Hay una enorme solidaridad de los nicaragüenses con lo que tiene que ver con el bloqueo económico brutal contra Cuba que siempre es rechazado en Naciones Unidas; sanciones y bloqueos a Venezuela también nos afectan a nosotros por tener relaciones con ésta indirectamente. Diría que hay un enorme espíritu nacionalista en los nicaragüenses de rechazo plenos a esas acciones", expresó Pastrán.

Seguridad en la nación

La encuesta también demuestra la percepción sobre el tema de la seguridad: Nicaragua repunta en la región.

"Lo ha reafirmado el jefe del Ejército, General Avilés, y lo perciben también los nicaragüenses porque no tenemos pandillas, no tenemos maras, no tenemos sicariato, no tenemos extorsiones y si lo comparamos con indicadores de homicidios, Nicaragua con el resto de países de Centroamérica, evidentemente somos el país más seguro de la región", destacó el analista.

"Más o menos el rango de seguridad se mantiene constante, principalmente a partir de los últimos 10 años que han mejorado los indicadores en general de homicidios por ejemplo, si ustedes ven en el año 2010 la tasa de homicidios andaban por los 10 o 12 por cada 100 mil habitantes. El año pasado cerró en 8 por cada 100 mil habitantes y se maneja por debajo de 10 por cada 100 mil habitantes, la más baja de Centroamérica y una de las más bajas de América Latina", agregó el ex jefe policial.

Intervención extranjera en abril 2018

Según el estudio, los nicaragüenses reconocen cada vez más que en los sucesos a partir de abril de 2018 hubo una mano extranjera.

"Que financió a estos grupos de oposición que vinieron al país a provocar caos, causaron daños a la economía nacional y que me afecta a mí como ciudadano. Creo que hay una apropiación fuerte de los nicaragüenses sobre ese tema", comentó Pastran.

"Eso refleja el sentimiento internacional. La mayoría de los países del mundo de manera sensata, incluso en los foros de Naciones Unidas, cuando se refieren al bloque contra Cuba, reconocen que la presencia de Estados Unidos, la acción coercitiva no es sensata, sin embargo al final se impone el poder", puntualizó Bautista Lara.

En la encuesta se destaca que los nicaragüenses se sienten orgullosos de su identidad, belleza natural y reconocen el aporte de personajes históricos como Rubén Darío y Sandino.