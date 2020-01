Rosario Murillo sobre Leonel Rugama: "El final no existe para los revolucionarios"

Foto: El 19 digital

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en comunicación con el pueblo nicaragüense recordó el 50 aniversario del tránsito a la inmortalidad de poeta guerrillero, Leonel Rugama.

"50 años hace ya cuando las balas de la Guardia Nacional atacaron espíritu indómito y heroico del pueblo nicaragüense, que no se rinde jamas (...) Leonel Rugama, siempre muy cerca de la muerte pero no del final (...) porque el final no existe para los revolucionarios", indicó Murillo.

"Cómo no recordar, invocar a Leonel, si tuvimos el privilegio de conocerlos cuando llegaba a buscar al poeta Pablo Antonio Cuadra, cómo olvidar esos ojos (...) Leonel Rugama, un hombre entregado a la revolución", recalcó.

"Que viva Leonel Rugama en su natal Esteli, revolucionario, símbolo permanente que vive en nuestros sueños, en nuestra esperanza, su poesía nos llena, nos fortalece, nos anima", continuó la vicepresidenta.

En las informaciones diarias, la vicepresidenta habló de la llegada del crucero Norwegian GEM, que arribó a Puerto Corinto con 3 mil 391 hermanos que recorrieron sitios patrimoniales.

INETER reportó un sismo la noche de este martes, con magnitud de 3.5.

En la comunidad El Porvenir en Jalapa, un incendio en una vivienda acabó con la vida de una menor de dos años. La vicepresidenta envió un abrazo solidario a la familia por la pérdida de su ser querido.

El Ministerio de Educación continua los preparativos para garantizar merienda escolar.

En la comunidad Los Planes, Boaco, 325 familias fueron beneficiadas con energía eléctrica, que les permitirá a partir de ahora vivir en mejores condiciones.

Para finalizar, Murillo dijo: "Vamos adelante, como decía nuestro Leonel Rugama. A luchar para vencer en el nombre poderoso de Jesús".