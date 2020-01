Galardonada periodista y documentalista visita embajada de Nicaragua

Foto: Cortesía

La reconocida y premiada Periodista y Documentalista Charlotte Metcalf visitó la Embajada de Nicaragua en Londres, y expresó su interés por visitar el País para descubrir nuestros Patrimonios Naturales, Históricos y Culturales.

Además dijo querer documentar y escribir sobre sus experiencias, tras haber sido inspirada por la creciente y positiva cobertura sobre Nicaragua en Medios Británicos.

De tu interés: Nicaragua, un destino hermoso y poco costoso dice Business Insider

La Señora Metcalf fue recibida por el Compañero Ricardo Carioni, Primer Secretario de la Embajada, con quien intercambió sobre la riqueza y variedad de la Oferta Turística, y le expresó que Nicaragua y su gente dulce, amigable, y trabajadora la esperan con los brazos abiertos para disfrutar de experiencias únicas, de “tocar” la Historia y saborear la riqueza Cultural de nuestro País, con Tranquilidad, Seguridad y Calidez incomparables que Nicaragua ofrece a todos los viajeros del Mundo.

La Señora Metcalf fue Editora de Viajes de The Spectator, ha producido y escrito para la ONU, la BBC, CNN, Daily Mail, Financial Times y The Telegraph, entre otros. También ha recibido múltiples Galardones, entre ellos los Premios Harry Chapin, EEUU; Le Grand Prix, Japón, el Premio del Festival Internacional de Películas Documentales y el Premio de la Comisión por la Igualdad Racial, Reino Unido.

Nicaragua

Recientemente el famoso y conocido sitio Business Insider, hizo una recomendación a viajar a distintos destinos turísticos bellos y que pueden proveer un destino único y tranquilo, haciendo una mención a la Tierra de Lagos y Volcanes.

Existen una gran cantidad de destinos turísticos impresionantes para visitar durante este 2020, y la mayoría del año son concurridos, pero pueden aprovecharse si se tiene un poco de ingenio y anticipación a reservar antes que se llenen de turistas.

Philippe Kjellgren, fundador de la aplicación de viajes PK's List afirmó que Nicaragua es uno de los destinos más hermosos para los viajeros con poco presupuesto.

Aseguró que: "Estados Unidos impuso una prohibición de viajar al país en abril de 2018, debido a los disturbios civiles que duraron tres meses. Estuve allí en junio y es increíble: volcanes, playas increíbles, surf, y algunas ciudades coloniales espectaculares".