Nicaragua lamenta fallecimiento de Qaboos bin Said al Said, Sultán de Omán

Referencia.

El Presidente Daniel Ortega, y la compañera Rosario Murillo, envían un mensaje en nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua a Su Majestad Haitham bin Tariq Al Said, Sultán de Omán, por el fallecimiento de Su Majestad, Qaboos bin Said al Said, Sultán del Sultanato de Omán.

Managua 11 de Enero, 2020

Su Majestad

Haitham bin Tariq Al Said

Sultán de Omán

Querido Hermano :

Conocimos la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad, Qaboos bin Said al Said, Sultán del Sultanato de Omán, pedimos a Dios Misericordioso que conceda consuelo a su Pueblo, a su Familia. Que Dios lo tenga en Su Misericordia, dejando atrás un País Desarrollado y un Gran Legado que todos apreciamos. És una gran pérdida para los Amantes de la Convivencia y la Paz.



El Pueblo de Nicaragua, mi Familia, y nuestro Gobierno, nos unimos al profundo pesar que reina en Sultanato de Omán, donde se ha perdido un Líder que quedará registrado en la Historia por los numerosos logros y éxitos que alcanzó en todos los campos.



Querido Hermano Su Alteza:

Estamos seguros de que con Usted, Majestad, y su Liderazgo, el Sultanato de Omán seguirá avanzando, con la Nación Árabe, y el Mundo, procurando Mejores Relaciones, Entendimiento, Estabilidad y Paz. También confiamos plenamente en el fortalecimiento de nuestros Lazos de Hermandad y Amistad.

Desde nuestra Nicaragua, Solidaria, les saludamos con Cariño y Oraciones, para que Dios dé Consuelo al Pueblo de Omán y a los familiares de Su Majestad.

Con mucho respeto,

Fraternalmente,

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo