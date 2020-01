Estudiantes de Imperial College visitan embajada de Nicaragua en Londres

Foto: Cortesía

Estudiantes de Ingeniería de la prestigiosa Universidad Imperial College de Londres, miembros voluntarios de la Asociación ENGINEERING CHANGE (Ingeniería para el cambio), que contribuye al desarrollo de proyectos de Impacto Social, aplicando nuevas tecnologías, visitaron la Embajada de Nicaragua en Londres.

Durante el Encuentro con el Primer Secretario de la Embajada, Compañero Ricardo Carioni, expuso los avances, desafíos y objetivos en términos de desarrollo en infraestructura, tecnología, lucha contra el Cambio Climático, reducción de pobreza, Educación, Salud y desarrollo Socioeconómico sostenible e inclusivo, así como también proyectos existentes y planificados para el 2020, con los cuales dicha organización se podría involucrar.

Los estudiantes expresaron su interés por analizar conjuntamente en las próximas semanas las oportunidades de colaboración y elaborar propuesta de proyectos a inicios del próximo Año Académico, en octubre de 2020, de la misma forma como lo hacen actualmente en Mozambique, Islas Mauricio, Tanzania, entre otros.

Esto aporta a la excelencia de Imperial College, Especializada en Ingeniería y Ciencia y que es considerada la novena mejor Universidad del Mundo y que cuenta con 14 Premios Nobel entre sus exalumnos.

Imperial College London —en español: Escuela Imperial de Londres—, oficialmente The Imperial College of Science, Technology and Medicine, es una universidad británica fundada en 1907, situada en Londres en el barrio de South Kensington. Está especializada en ciencia, ingeniería, medicina y ciencias empresariales.

El Imperial College atrae estudiantes del mundo entero (más de 125 nacionalidades representadas en 2016). Cuenta con 15 premios Nobel, 3 medallas Fields y más de 70 Fellows of the Royal Society. Las contribuciones de la universidad a la sociedad incluyen el descubrimiento de la penicilina, los desarrollos de la holografía y de la fibra óptica. El Imperial College está constantemente entre las diez universidades más prestigiosas del mundo en las clasificaciones internacionales.3​4​

Imperial College fue inicialmente un componente de la Universidad de Londres antes de convertirse en una institución independiente con motivo de su centenario, en 2007.