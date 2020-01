Cineasta español conoce de los logros y avances en Nicaragua

Foto: Referencia

El cineasta español Alejandro Pedregal visitó la Embajada de Nicaragua en España, con motivo de felicitar al buen Gobierno Sandinista por el Modelo Transformador y de Justicia Social que ha ido implementando para el avance del mundo artístico en nuestro país.

Pedregal ha sido premiado internacionalmente por diversos trabajos documentales y de ficción. Así mismo como investigador posdoctoral del departamento de cine, televisión y escenografía de la Universidad Aalto de Helsinki.

Lee más: Nicaragua emite mensaje a México por ceremonia de la CELAC

Nicaragua ha pasado por un proceso de transformación en los diversos formatos audiovisuales y escrito a través de los años, por ello Pedregal ha expuesto que brindará su apoyo para seguir mejorando en todo lo que respecta a lo artístico en el país.

NOTA DE PRENSA

LAUREADO CINEASTA ESPAÑOL VISITA

LA EMBAJADA DE NICARAGUA EN ESPAÑA

El cineasta, guionista y escritor español Alejandro Pedregal, premiado internacionalmente por diversos trabajos documentales y de ficción, investigador posdoctoral del departamento de cine, televisión y escenografía de la Universidad Aalto de Helsinki visitó, este 9 de Enero, la Embajada de Nicaragua en España.

El Académico, sostuvo un encuentro con el Compañero Embajador Carlos Midence, quien le trasladó los saludos de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por el Comandante Daniel Ortega y nuestra Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo.

De igual manera, le dio a conocer los logros y avances alcanzados en Nicaragua, mediante el Modelo Transformador y de Justicia Social que el buen Gobierno Sandinista ha implementado. También le hizo un recuento de las luchas y resistencia de Nicaragua y el Sandinismo ante los embates del imperialismo/colonialismo.

El cineasta agradeció la información y expresó su solidaridad con el buen Gobierno y pueblo de Nicaragua, asi mismo, puso a disposición su talento para promocionar a Nicaragua y su proceso de transformación, por los diversos formatos audiovisuales y escrito en los que desarrolla su trabajo.

Alejandro Pedregal, Doctor con la máxima distinción que otorga el Sistema Académico finlandés con la tesis Film & Making Other History: Counterhegemonic Narratives for a Cinema of the Subaltern, (Cine y hacer otra Historia: narraciones contrahegemónicas para un cine del subalterno). Es catedrático en la Universidad Aalto, en la Academia de Bellas Artes de Helsinki. Fundador y Director del Lens política Film and Media Art Festival (2005-2011), ha dirigido films y cortometrajes como United We Stand (2009) y junto a Adrián Aragonés, Tú fuiste la semilla (2013). Ha publicado: La esperanza insobornable: Rodolfo Walsh en la memoria en coautoría junto a Lalo Recanatini, Mientras los hombres conquistaban la Luna y daban vueltas alrededor de la Tierra: Rodolfo Walsh, el pastor de Girón y "Evelia: testimonio de Guerrero".