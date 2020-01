IBW premia a sus clientes en Nicaragua con muchísimos artículos

Foto: TN8

La empresa IBW entregó premios a sus clientes en su promoción "Conéctate y gana con IBW", premiando la fiel confianza que le tienen los usuarios a los servicios que dicha empresa brinda.

Silvia Cruz, habitante de Managua, fue una de las ganadores de IBW y dio gracias a Dios, porque fue seleccionada con un hermoso regalo que le entregaron en la oficina central de esa empresa.

"Yo me gané una casa tecnológica, esta empresa está premiando por formar parte de la familia de IBW. Yo soy una nueva usuaria del servicio desde el 2019, gracias a Dios yo fui la ganadora de una rifa que se hizo, yo estoy muy contenta porque el servicio es muy bueno y la atención que me brindan es excelente", expresó esta usuaria de IBW.

Guadalupe Matus, pobladora de Masaya, recibió también de los ejecutivos de IBW el premio de casa tecnológica, por permanecer como clienta de esta prestigiosa empresa que presta los servicios de internet.

"Imagínese ganarse una casa tecnológica y cuando me llamaron por teléfono, ni yo misma me lo creía, yo soy clienta desde hace dos años de IBW y nunca en otra institución me había ganado nada, y me dejaron sorprendida por la responsabilidad con que ellos entregan los premios. Yo tengo el servicio de internet y seguiré con esta empresa", expresó esta ciudadana de Masaya.

Roy Valle, gerente de ventas de IBW, expresó su satisfacción de poder compartir con los usuarios de internet que tiene la empresa IBW, que cada día está creciendo.

"Con nuestras promociones el día de hoy hicimos la entrega de premios en nuestras promoción Conéctate con IBW y te aceleramos tu velocidad, esta promoción consiste en que los clientes al contratar un servicio con nosotros, nosotros estamos regalando más velocidad. Por ejemplo si en tu casa requieren 10 megas de velocidad nosotros te damos 25, entonces eso es para que la gente aproveche y pueda eficientar también su presupuesto familiar", afirmó Roy Valle, gerente de ventas de IBW.

Más promociones para sus clientes

Aprovechando el inicio del año escolar 2020, la empresa IBW está desarrollando una nueva promoción para todos sus clientes que consiste en poder ganar útiles escolares y así ahorrar a la hora de alistar a los niños y niñas

"Ya estamos arrancando con la promoción de regreso a clases. Estamos otorgando a partir de 10 megas de velocidad, estamos regalando paquetes escolares para que los niños puedan llevar ya sus mochilas, cuadernos, lapiceros, lápices, va todo el paquete completo para ir al colegio y estamos asegurando de que el internet esté siempre en la casa para que puedan tener un internet con propósito y puedan hacer las tareas, investigaciones, inclusive entretenimiento", dijo Valle.

Afirmó que con el servicio de internet que ellos ofrecen, las familias pueden ver películas, bajar aplicaciones y acciones que desee el usuario.

"Eso es lo que nosotros estamos impulsando el día de hoy; la gente se ha dado cuenta de que cuando contrata nuestros servicios, están teniendo un servicio de calidad y adicionalmente están ahorrando plata, porque tenemos las mejores tarifas del mercado", dijo Roy Valle.

Esta empresa llegó al mercado para llenar los vacíos del monopolio que habían en otras instituciones privadas, lo que perjudicaba en gran manera a muchos nicaragüenses, por lo que están ampliando y fortaleciendo la infraestructura inalámbrica y además ampliando la red metropolitana.