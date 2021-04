Foto: 24 horas después del tornado: así se atendió a familias afectadas de Nagarote/TN8

A un día de que familias de Nagarote fueron afectadas tras el paso de un potente tornado, el Gobierno garantizó una respuesta inmediata para preservar la vida y envió Planes Techo.

La situación de las familias afectadas

Iraima Blandón y su familia fueron de las más afectadas tras el paso de un potente tornado. Además de haber quedado sin techo, una de las paredes colapsó por lo que los 6 miembros de esta familia quedaron a la intemperie.

"Pensé que iba a morir del temor tan espantoso, porque se llevó todo el zinc, las cosas me las dejó todas tiradas, regadas, que cosa más espantosa. Solo Jehová Dios con su poder permitió que esté aquí para contarlo. La pared se me cayó, todo, todo se cayó, si es que sin nada quedé", dijo la señora Iraima Blandón.

En el terreno de la familia Carcache estaban construidas 4 viviendas, de las cuales sólo una quedó en pie tras el paso de los fuertes vientos.

Foto: 24 horas después del tornado en Nagarote/TN8

"Esa casa se fue de viaje al suelo, ésta y esa: son las 3 viviendas, pero le damos gracias a Dios por haber preservado la vida y no haber salido nadie golpeado", narró el señor Salvador Carcache.

En la tercera etapa del barrio Jerónimo López son más de 30 viviendas las afectadas: de alguna no quedó ni el rastro, otras están sin techo y otras con láminas dobladas que aún se aferran a seguir, lo cual pone en riesgo a las familias.

Foto: 24 horas después del tornado en Nagarote/TN8

"Nos levantó todo y me duele la jícara (cabeza) porque yo no sé que me golpeó o el pecho que a mi me duele, me duele como que me apretaron y que ni cuenta me di de los nervios", expresó la señora Socorro Martínez.

SINAPRED visita a familias afectadas

El Ministro director del SINAPRED se hizo presente la tarde de este martes para brindar el acompañamiento y solidaridad a las familias afectadas.

"Hemos visto a la gente muy serena, muy tranquila, confiada, muy clara de que tiene un buen Gobierno que los está acompañando y que tiene la esperanza de que van a poder reconstruir y salir adelante después de esta eventualidad", comentó el doctor Guillermo González.

Foto: 24 horas después del tornado en Nagarote/TN8

En total son 70 familias afectadas las que se contabilizan tras el paso de los fuertes vientos por el municipio Azul de Nicaragua, quienes desde un primer momento fueron atendidas por las autoridades municipales.

Los barrios más afectados y su respuesta inmediata

"En estas caso los barrios más afectados son: San Martín I, San Martín II y el Jerónimo López III que es donde estamos y es el mayor afectado. Es importante recalcar que ya ha habido respuesta a algunas cosas", destacó el alcalde Juan Gabriel Hernández Rocha.

“Para brindarle a las familias esperanza, brindarle a las familias solidaridad, de parte de este Gobierno del Comandante Daniel y la Compañera Rosario y ahí está la respuesta”, agregó la secretaria política, Betty Corea.

Foto: 24 horas después del tornado: así se atendió a familias afectadas de Nagarote/TN8

Llega Plan Techo a Nagarote

Como parte de ese modelo de alianza del Gobierno nacional y gobierno municipal, la tarde de este martes llegó el camión con planes techo para igual número de familias afectadas, por lo que en menos de 24 horas recibieron una respuesta.

“Hemos trabajado sin descanso todo el día, toda la noche, y aquí seguimos de frente y diciéndole a las familias que aquí está la respuesta del Comandante Daniel, aquí está la respuesta de la Compañera Rosario”, refirió la concejal Mayra Salazar.

"Le doy las gracias al Señor y que me lo siga ayudando a Daniel Ortega, que el mire como lo queremos, no por lo material porque eso se repone, sino porque se mira a las personas cuando quieren ayudar a los demás", expresó la señora Martha Dávila.

"Gracias a Dios y al Presidente tuve una respuesta rápida, inmediata, ya no nos vamos a mojar porque hace rato parecía que iba a llover", puntualizó doña María Auxiliadora Rodríguez.

El plan techo les garantiza la posibilidad de poder reconstruir sus hogares y retornar a sus labores cotidianas, gracias al respaldo de las autoridades nacionales y municipales.