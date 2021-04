Tecnológico Nacional realiza conversatorio por el Día Nacional del Deportista

Foto: Intercambio sobre deporte y educación en el Tecnológico Nacional / TN8

En el marco del Día del Deportista Nicaragüense, el Tecnológico Nacional desarrolló un intercambio entre protagonistas de la educación y quienes practican diversas disciplinas deportivas.

Los estudiantes conocieron a protagonistas de la educación técnica que se destacan en el deporte y reconocieron el aporte significativo que realizan las distintas disciplinas, como parte de la formación integral que se promueve en los centros educativos.

“Hoy las condiciones nos han hecho crecer y hoy tenemos estos espacios. Estamos a nivel nacional en todos los centros intercambiando de forma virtual estos logros que tenemos, con estos representantes de los protagonistas de los diferentes centros que nos van a compartir esa disciplina que han tenido y sobre todo cómo combinan la vida deportiva con la vida educativa que es lo más importante”, dijo el director del Tecnológico Nacional de Hotelería y Turismo, Eloy Morales.

En homenaje a la gloria deportiva de Nicaragua, el tricampeón Alexis Arguello, de forma simultánea más de 1 mil protagonistas de los 45 centros de enseñanza de la educación técnica participaron de este conversatorio virtual denominado: “Estudio, Deporte y Educación para [email protected]”.

Salud y deporte

“Es importante este tipo de intercambio para que sepamos cómo mejorar lo que es la salud porque no muchos son deportistas, hay muchos que todavía no están interesados en el tema porque no ha venido un experto para hablarles, como los muchachos que hoy nos están compartiendo sus experiencias”, comentó el joven Lesther Obando.

Entre los temas del intercambio estaban: la importancia de la práctica de educación física entre la juventud, la relevancia del deporte en la formación integral y logros obtenidos por la promoción del deporte en los centros tecnológicos.

El mensaje de los panelistas es la disciplina, sobresalir en el deporte y los estudios, tener una vida sana y aprovechar los espacios para la práctica del deporte que se ha venido construyendo en los últimos años en el país.