Annete Moreno aclara dudas y desea paz para Nicaragua

La cantante de música cristiana, Annete Moreno, aclaró en sus redes sociales que aunque le hubiese gustado visitar Nicaragua este 17 de abril, fue algo que no se pudo concretar, pero nada que ver con las críticas que le hicieron algunas personas maliciosas en este país.

"Para todos los nicaragüenses me gustaría aclarar que no estaré atendiendo el evento de mañana aunque con todo mi corazón me hubiera encantado! Fue algo que tratamos de concretar. También quisiera aclarar que no tuvo ningún peso la crítica en mis redes, que recibí de personas que quisieron manipular mi llegada", expresó la cantante por medio de su página oficial de Facebook.

Estas personas que empezaron a querer manchar el nombre de Nicaragua, haciendo auto boicot contra la imagen país con el fin de causar malestar a la artista a través de redes sociales, no cumplieron su cometido, más bien quedaron expuestos como gente que son capaces de escupir a la patria con el fin de demostrar una falsa realidad en la nación.

"Yo no soy de nadie y no pertenezco a ninguna religión u organización para dejar que otros hagan decisiones por mí. Yo hago el propósito con el que nací ya sea en las buenas y en las malas. Desafortunadamente el mundo está lleno de dolor, pero también está lleno de manipulación. Me hubiera encantado estar allí con ustedes!", continuó Moreno.

Invitación al concierto con Danny Berríos

"Disfruten esa noche linda de alabanza y de amor con Danny Berrios. Que el Creador los inunde de paz, arriba mi Nicaragua ❤️", concluyó la cantante nacida en Califorina, cuyas canciones son dedicadas a Dios.

El concierto con Danny Berríos es este 17 de abril en el Polideportivo Alexis Argüello, evento que Román "Chocolatito" González invita a toda la ciudadanía que esté presente para que reciban las bendiciones con música de alto nivel.