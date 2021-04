Tipitapa: Adultos mayores acuden a jornada de vacunación contra el COVID-19

Foto: Esta jornada de amor y esperanza es parte de la restitución de derechos de las familias/TN8

Adultos mayores del municipio de Tipitapa de forma ordenada participaron este viernes en la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el hospital primario.

"Me siento bien, solo estoy esperando media hora para ya irme a mi casa, la atención ha sido muy humana. Esta vacuna me hará sentir más chavalón (joven) a mis 85 años, así le dije a mi familia que me acompañó a esta jornada", expresó Fabio Marenco.

Te puede interesar: Inicia en Nueva Segovia proceso de vacunación voluntaria contra el COVID-19

"Esta medicina nos la están regalando, estamos más paraditas como dicen. Nos explicaron de la segunda dosis y mi familia se siente tranquila por que esta vacuna es totalmente gratuita", dijo Angelina Tercero.

"Muy alegre por que yo estaba esperando que viniera esta vacuna, a mí me dio esa enfermedad, me dejó muy mal pero ya con esta vacuna me siento segura, ahora gracias a Dios a seguirnos cuidando", manifestó Miriam Corea.

Foto: Los pacientes recibirán dentro de 9 semanas la segunda dosis/TN8

Esta jornada de amor y esperanza es parte de la restitución de derechos de las familias, que es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Segunda dosis

"Se está garantizado un equipo de trabajo con las vacunas contra el COVID-19, en un trabajo en coordinación con la comunidad organizada vemos que hay una cantidad de población que estábamos esperando, hicimos traslados de cada comunidad, de cada barrio a este hospital primario para que reciban esta bendición, este beneficio como la vacunación el día de hoy", comentó el doctor Sammir Aguilar, director del modelo de salud.

Foto: Los pacientes recibirán dentro de 9 semanas la segunda dosis/TN8

Los pacientes deben regresar dentro de nueve semanas para la aplicación de la segunda dosis, y la recomendación brindada por los galenos es cuidarse y mantener las recomendaciones oportunas para evitar enfermedades respiratorias.