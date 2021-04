Presentan en Asamblea Nacional Ley de Reformas y Adición a Ley 331, Ley Electoral

Foto: Sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional / TN8

De cara a los comicios generales a desarrollarse este año, ante la Asamblea Nacional fue presentada una iniciativa de Ley de Reformas y Adición a la Ley 331, Ley Electoral.

Esta propuesta fue realizada por la Bancada del FSLN y entre sus principales elementos contiene adecuar el contenido de la Ley Electoral a la reforma Constitucional del 2014 y garantizar que en los comicios se cumpla la política de equidad de género.

“Esta propuesta propone incorporar de manera expresa la prohibición a partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas, de recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto y para ningún fin”, leyó el segundo secretario de la Asamblea Nacional, diputado Wilfredo Navarro.

Otros elementos son organizar en un mismo título los recursos de impugnación, apelación y revisión dentro del proceso electoral; permitir que el Consejo Supremo Electoral actué ante el transfuguismo político y hasta se crea un nuevo artículo que contiene el procedimiento para asignar casillas a nuevos partidos políticos.

“Esta iniciativa de reforma asume lo mandatado en la Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.192 del 19 de octubre de 2020, y en la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 237 del 22 de diciembre de 2020”, agregó Navarro.

La iniciativa también faculta al Poder Electoral aplicar nuevas tecnologías como parte del proceso de agilización y modernización de los comicios. La misma fue remitida a la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales.

Una reforma profuda

“Creemos que esta es una reforma profunda, no es una reforma cosmética como han dicho algunos críticos nuestros, sino que es una reforma profunda porque es una Ley de alrededor de 196 artículos y se está reformando casi toda la Ley (Electoral), creo que son como unos 42 artículos los que no se tocan, pero de manera general se profundiza en toda la Ley”, destacó la Presidenta de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, diputada María Auxiliadora Martínez.

Para dictaminar esta Ley, se realizará una consulta amplia e incluyente entre diversos sectores, incluidos los partidos políticos con presencia en el Parlamento. La misma fortalecerá la institucionalidad electoral en todos los niveles.

“Desde la Junta Receptora de Votos hasta el Consejo Supremo Electoral y viceversa. Por ejemplo, los recursos de los que se hacen uso en los procesos electorales estaban de forma dispersa en la Ley y ahora todos esos recursos se recogen en un solo capítulo, en un solo título, y eso va a dar mayor orden y mayor seguridad a todos los usuarios de la Ley, como son los partidos políticos de este país”, puntualizó la parlamentaria.

Entonces, la Comisión Especial de Carácter Constitucional para temas electorales tendrá la función de analizar, consultar y dictaminar esta Ley y las propuestas idóneas para nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral.