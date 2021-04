Cadena regional premia a productor nicaragüense como el mejor proveedor agrícola

Foto: Trabajo productivo y agrícola junto a Walmart / TN8

Walmart de México y Centroamérica galardonó al productor Pío Armando Rodríguez con uno de los 12 premios Proveedor Excelencia del 2020 por ser a nivel regional el mejor proveedor PYME agrícola con el que cuenta la cadena de supermercados.

El productor originario de Estelí se destacó entre los 3 mil 400 proveedores que la empresa tiene en Centroamérica.

"Como empresa también estamos apostando a la sostenibilidad y la sustentabilidad y a través de productores como Pío Armando y otras acciones decisivas vamos encaminados a convertir a Walmart en una empresa regenerativa", manifestó Richard Lugo, gerente de asuntos cooperativos de Walmart Nicaragua.

El productor forma parte del programa Tierra Fértil, razón social de la cadena.

"Le agradezco a Walmart, sin ellos no estaría dónde estoy. Ellos me capacitaron con las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, si no fuera por ellos yo no estaría aquí, eso sí lo tengo 100% seguro", expresó el productor de pepino y tomate.

El reconocimiento fue entregado en el principal acopio de la zona norte del país, donde se manejan los productos agrícolas para en consumo nacional y la exportación.

"Estamos acopiando para las 102 tiendas que nosotros tenemos a nivel nacional y adicionalmente a eso nosotros estamos exportando, nosotros estamos exportando promedio dos contenedores por semana, los estamos enviando principalmente a Honduras, estamos enviando a Guatemala, estamos enviando chile dulce, estamos enviando plátano, estamos enviando ayote y algunos otros productos que los países centroamericanos hermanos requieren de Nicaragua", detalló Juan Zúniga, gerente general de Hortifruti Nicaragua.

Exportación de granos

Como empresa se han propuesto ser los mayores exportadores de granos a la región.

"Ya nosotros estamos exportando hacia Costa Rica frijol rojo, estamos mandando a nuestra hermana Hortifruti y estamos enviando a Walmart de Costa Rica, estamos enviando aproximadamente 25 contenedores de frijol rojo hacia Costa Rica. Actualmente, ya estamos empacando en todas estas sensaciones para enviar 17 contenedores con contenido frijol negro", indicó el gerente general de Hortifruti.

En la implementación de tecnología de alta calidad y sistemas únicos en la región, Walmart ha invertido en su centro de acopio ubicado en Sébaco casi 2 millones y medio de dólares, durante los últimos dos años.

"Tenemos un invernadero de cebolla, básicamente es un horno para el secado de cebollas que somos los unicos que tenemos esta infraestructura, tenemos bioturbos, tenemos unificadores que eso garantiza la calidad de la inocuidad de los productos; entonces, eso nos da una ventaja evidentemente competitiva", agregó Zúniga.