Atención médica gratuita garantizada en barrio La Luz, Managua

El personal médico del centro de salud Roberto Herrera se trasladó al barrio La Luz para brindar los servicios médicos gratuitos a las familias de ese sector, durante una feria desarrollada este lunes.

Además de las atenciones brindadas, los médicos orientan a las mujeres a realizarse los chequeos periódicos. Estas ferias son aprovechadas por toda la población y en este barrio que se ubica en el Distrito I se realizan con regularidad.

"Consiste en consulta pediátrica, consulta de medicina general, se está atendiendo odontología, se están realizando ultrasonidos, papanicolau y traemos el medicamento; que recuerden las mujeres en edad fértil hacerse el papanicolaou para prevenir el cáncer cervicouterino", manifestó el Dr. Tino López, responsable de la jornada.

El personal del MINSA improvisó un consultorio en el centro educativo José de la Cruz Mena e instaló la clínica móvil para realizar exámenes especializados.

"Yo soy crónico en diabetes, a mí me atienden en el María de los Ángeles, hoy que venía para donde mi mamá que vive a la media cuadra miré que estaba el camión y si están atendiendo rápido, la mayoría de los medicamentos los están dando y es buena atención", indicó Juan Alberto Fonseca, paciente.

Para las personas que como la joven Damaris Roja tiene dificultad para movilizarse por diversas circunstancias este acercamiento significan una importante oportunidad para que sean atendidas sus necesidades.

"El niño, pues, porque anda con unas erupciones en la piel y entonces cómo va a cirugía en estos pocos días, entonces aproveché a traerlo porque no me puedo movilizar y yo voy a aprovechar odontología por lo que yo también voy a ser ingresada y después no voy a poder", señaló.

Programar las jornadas

Las autoridades coordinan con la población organizada para programar las jornadas y captar al mayor número de pacientes.

"Nosotros venimos hasta las puertas de su casa, aquí atendemos a toda la población y nos organizamos en perifoneo, se actualiza a los adultos mayores, se prioriza a las personas crónicas y las diferentes patologías se les dan a conocer al doctor", explicó una de las miembros del tendido político que trabaja en la zona para garantizar la atención, Norma Díaz.