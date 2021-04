Realizan jornada gratis de electrocardiograma y endoscopía en Managua

Estas jornadas de salud se están desarrollando en otros centros de salud a nivel nacional / Foto: TN8

Una importante jornada de salud con la realización de electrocardiogramas, se realizó este lunes en el centro de salud Róger Osorio en el Distrito VI de Managua, para atender a los enfermos de bajos recursos económicos que no pueden pagar una clínica privada.

En total se atendieron unas 30 personas hombres y mujeres adultos, que tenían pendientes estos estudios para ver el funcionamiento real del corazón.

"Es una gran cosa, porque usted sabe que el que no tiene dinero para ir a pagar y aquí es gratis y agradecemos al Gobierno porque siempre está pensando en nosotros. Yo soy diabética, pero el médico me dijo que me iban a hacer todos los exámenes para descartar cualquier afectación del cuerpo", manifestó Doña María Espinoza, pobladora de Las Américas número 2 en Managua.

Los médicos y enfermeras de ese centro de salud, afirman que todos los lunes realizan esas jornadas y que en otras ocasiones también programan exámenes de endoscopía.

"Queremos prevenir el cáncer en personas mayores de 50 años de edad, y siempre captamos unos 30 pacientes de cada barrio y les hacemos endoscopías", manifestó el doctor Javier Alfaro, epidemiólogo del centro de salud Roger Osorio.

"Pero les damos seguimiento a pacientes que les hicimos examen para que sean valorados por el medico y también hacemos electrocardiogramas, para detectar problemas a tiempo y dar el tratamiento a tiempo a los pacientes", afirmó.

Salud gratuita para todos

Estos pacientes, piden a los médicos que continúen haciendo estas jornada de salud para seguir atendiendo a más personas enfermas y que no pueden acudir a un hospital.

"Es muy bueno que estén constantes, porque usted sabe que nosotros necesitamos de esto, no hay dinero para ir a hacerse un electrocardiograma en una clínica privada y aquí lo están haciendo gratis", afirmó otro habitante del barrio Bertha Díaz.

Realizan jornada gratis de electrocardiograma y endoscopía en Managua / TN8.

Estas jornadas de salud se están desarrollando en otros centros de salud a nivel nacional.