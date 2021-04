"Chocolatito" González invita a nicaragüenses al concierto de Danny Berrios

Foto: Conferencia de prensa con Román "Chocolatito" González / TN8

El próximo 17 de abril Nicaragua entera disfrutará de un grandioso concierto con la participación del cantante cristiano Danny Berrios, que se llevará a cabo en el Polideportivo Alexis Argüello. Este evento será totalmente gratuito.

Además, este evento será transmitido en redes sociales a nivel nacional e internacional para aquellos que no puedan asistir.

Por su parte Román “Chocolatito” González dio un mensaje de aliento a la población. “De qué le sirve ganar si su alma se pierde, 'yo soy el camino paz, verdad y la vida', dice la palabra de Dios”, dijo González.

“Todas las cosas que he tenido lo he tenido por Dios, todo se puede si camino de la mano de Dios. Sin Dios no somos nada, a todos los jóvenes les digo que Dios tiene grandes cosas para ti, pero ante todo nos tenemos que humillar ante Él. Yo he pasado momentos difíciles en mi vida y Dios me levanta, tenemos un Dios que nos perdona y que todo lo puede", refirió el boxeador.

Este concierto de agradecimiento lo realiza el pentacampeón luego de la pelea contra el mexicano "Gallo" Estrada el pasado 13 de marzo, en el centro de Dallas, Texas, Estados Unidos.

“Cuándo iba a pensar que yo iba a llegar tan largo en el mundo del boxeo, eso ni yo ni nadie lo sabía. Cuando ganaba una bolsa de 1 mil 500 pesos y no es que sea fachento, pero Dios me ha bendecido mucho, y ha sido una lucha y el sacrificio que he hecho con mi familia, con el team”, dijo González.

“Nos sentimos enormemente bendecidos de poder darle este concierto a través de nuestro pentacampeón, un agradecimiento al que nos tiene aquí con tantas bendiciones y con salud. Venimos de un año muy difícil", fueron palabras de Carlos Blandón, representante de González.

La trilogía es una realidad

Con respecto al tercer encuentro del "Chocolatito" González y el "Gallo" Estrada, el nicaragüense aseguró que en estos momentos su prioridad es el concierto y estar con su familia.

“Se está hablando de la pelea en septiembre pero todavía no hay fecha ni en dónde, estamos en eso todavía. Estoy enfocado en este concierto y luego de eso nos sentaremos para ver dónde y cómo estará la situación”, concluyó González.

El pentacampeón nicaragüense aseguró que pronto se estarán brindando más detalles de esta pelea, esperando el apoyo de las familias de todo el país.